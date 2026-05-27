Încă o ţară din Europa care are graniţă cu Rusia intră sub "umbrela nucleară" a Franţei, de teama lui Putin

1 minut de citit Publicat la 23:49 27 Mai 2026 Modificat la 23:49 27 Mai 2026

Norvegia va intra sub umbrela nucleară a Franței, a declarat, miercuri, prim-ministrul Jonas Gahr Stoere, care s-a întâlnit cu Macron la Paris. Acordul a venit în contextul în care cresc îngrijorările în Europa cu privire la angajamentul SUA față de securitatea regiunii, notează Reuters.

Decizia Norvegiei este foarte importantă, deoarece a fost mult timp o așa-numită națiune atlantistă, una care credea că securitatea sa se obține cel mai bine printr-o strânsă aliniere cu Washingtonul.

Stoere a călătorit, miercuri după-amiază la Paris, pentru a se întâlni cu președintele Emmanuel Macron și a semna un nou acord de apărare cu Franța, care include aderarea Norvegiei la o inițiativă privind armele nucleare condusă de Franța.

„Facem acest lucru având în vedere situația politicii de securitate din Europa, inclusiv reînarmarea masivă a Rusiei, tot în domeniul nuclear, și faptul că aceasta poartă un război la scară largă împotriva unei alte țări europene”, a declarat Stoere pentru agenția de știri norvegiană NTB.

„Nu vor fi desfășurate arme nucleare în Norvegia în timp de pace”, a adăugat el.

Ţara nordică, cu 5,6 milioane de locuitori, este membră a NATO, dar nu şi a Uniunii Europene și are o graniță comună cu Rusia în zona arctică.

Polonia și Lituania, apărate şi ele de Franţa

În martie, Franța s-a oferit să extindă protecția umbrelei sale nucleare și la alte țări europene, ceea ce, în practică, înseamnă că un atac asupra Norvegiei ar putea declanșa un răspuns nuclear francez.

Norvegia devine cea mai recentă țară care primește protecția nucleară a Franței, după Polonia și Lituania, care au granițe comune și cu Rusia.

Rusia și SUA sunt cele mai mari puteri nucleare ale lumii, cu peste 5.000 de focoase nucleare fiecare. China are aproximativ 500, Franța are 290 și Marea Britanie 225, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani, deschide o filă nouă.