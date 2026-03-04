Europenii trebuie să cumpere arme din Franța dacă vor protecție nucleară, spune Le Pen

Extrema dreaptă l-a acuzat timp de luni de zile pe Macron că ia în considerare o renunțare la suveranitatea Franței asupra arsenalului său nuclear. Foto: Profimedia Images

Fosta președintă a Frontului Național, Marine Le Pen, a declarat că aliații europeni ai Franței trebuie să cumpere echipamente militare franceze dacă vor să beneficieze de protecția descurajării nucleare a Parisului, potrivit Politico.

Vorbind la două zile după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat modificări majore ale doctrinei nucleare a Franței, inclusiv potențiala desfășurare temporară de avioane de vânătoare cu capacitate nucleară către aliații europeni, Le Pen a declarat într-un interviu acordat postului de radio RTL că „nu vede rostul” unei astfel de desfășurări.

Le Pen a adăugat apoi: „Le voi spune aliaților noștri că sunt de acord cu desfășurarea geografică, dar apoi trebuie să existe ceva în schimb”, inclusiv „achiziționarea de echipamente franceze”.

„A merge și a plasa armele noastre nucleare în țări care cumpără F-35 americane...există o contradicție majoră acolo”, a spus ea.

Posibila desfășurare de avioane de vânătoare a fost un element al eforturilor lui Macron de a consolida cooperarea nucleară cu partenerii. De asemenea, el a anunțat că Franța va efectua exerciții nucleare comune, dar a insistat că controlul final asupra lansării armelor nucleare va rămâne ferm în mâinile președintelui francez, care va continua, de asemenea, să definească singur așa-numitele interese vitale ale țării.

Extrema dreaptă l-a acuzat timp de luni de zile pe Macron că ia în considerare o renunțare la suveranitatea Franței asupra arsenalului său nuclear, după ce acesta a deschis ușa către o cooperare nucleară strategică cu aliații europeni în ultimii ani.

Adunarea Națională conduce în sondajele de opinie, înainte de alegerile prezidențiale din 2027, care ar putea plasa partidul de extremă dreaptă la conducerea unuia dintre cele două arsenale nucleare ale Europei.

Le Pen este candidata oficială a partidului pe care l-a condus la președinție, deși o decizie de apel în așteptare privind procesul ei pentru delapidarea fondurilor UE ar putea-o forța să predea ștafeta președintelui Adunării Naționale, Jordan Bardella.

Surse oficiale de la Palatul Cotroceni au declarat, pentru Antena 3 CNN, că ”România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză”.