BBC: Partenerul unui deputat britanic în funcție a fost arestat sub suspiciunea de spionaj pentru China

Clădirea New Scotland Yard din Londra, sediul Poliției Metropolitane. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Trei bărbați – dintre care unul este, potrivit presei britanice, partenerul unui deputat laburist aflat în funcție iar un altul este partenerul unui fost deputat – au fost arestați sub suspiciunea de spionaj pentru China.

Bărbații au fost arestați miercuri, sub suspiciunea că ar fi ajutat serviciul de informații externe al Chinei, a confirmat Poliția Metropolitană.

Poliția Antiterorism din Londra a arestat un bărbat de 39 de ani la o adresă din Londra, un bărbat de 68 de ani în Powys, în centrul Țării Galilor, și un bărbat de 43 de ani în Pontyclun, sudul Țării Galilor.

BBC a relatat că unul dintre cei trei bărbați arestați sub suspiciunea de spionaj este partenerul unui deputat laburist în funcție, iar The Guardian relatează că o a doua persoană este partenerul unui fost deputat laburist.

Aceștia sunt sub custodia poliției.

„Am observat o creștere semnificativă a cazurilor”

Ofițerii au percheziționat adresele la care au fost arestați bărbații și au efectuat, de asemenea, percheziții la alte trei adrese din Londra, East Kilbride și Cardiff.

Comandantul Helen Flanagan, șefa Poliției Antiterorism din Londra, a declarat: „Am observat o creștere semnificativă a cazurilor noastre legate de securitatea națională în ultimii ani și continuăm să lucrăm extrem de strâns cu partenerii noștri pentru a menține siguranța țării și a lua măsuri pentru a perturba activitățile malițioase acolo unde le suspectăm.

„Aresterile de astăzi fac parte dintr-o investigație proactivă și, deși acestea sunt chestiuni grave, nu credem că există vreo amenințare iminentă sau directă pentru public în legătură cu aceasta. Investigația noastră continuă și mulțumim publicului pentru sprijinul constant.”

Ministrul din umbră pentru Cabinetul Oficial, Alex Burghart, l-a întrebat pe ministrul securității Dan Jarvis în Camera Comunelor dacă este adevărat că unul dintre cei arestați este soțul/partenerul unui deputat laburist aflat în funcție, iar altul este actualul partener al unui fost deputat laburist.

„Vom impune consecințe severe și vom trage la răspundere toți actorii implicați”

De asemenea, el a cerut guvernului să nu lase cazul să se prăbușească, ca miniștrii să convoace ambasadorul Chinei și dacă China va fi plasată pe „nivelul sporit” al schemei de înregistrare a influenței externe (FIRS).

Domnul Jarvis a refuzat să confirme relatările, dar a avertizat că vor exista „consecințe severe” dacă se dovedește că China a încercat să interfereze în afacerile suverane ale Regatului Unit.

El le-a spus deputaților: „Să fiu clar: dacă există dovezi dovedite ale încercărilor Chinei de a interfera în afacerile suverane ale Regatului Unit, vom impune consecințe severe și vom trage la răspundere toți actorii implicați.”

El a adăugat: „Guvernul ia măsuri ferme pentru a asigura că instituțiile și procesele democratice din Marea Britanie reprezintă o țintă dificilă pentru astfel de activități. Legea securității naționale oferă agențiilor noastre de informații și forțelor de ordine instrumentele legale moderne de care au nevoie pentru a descuraja, detecta și perturba întreaga gamă de amenințări de stat. Acțiunea pe care poliția antiterorism a putut să o întreprindă în această dimineață este un exemplu că acea legislație funcționează bine.”