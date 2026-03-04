Momentul în care un submarin american lovește cu o torpilă nava de atac iraniană și o scufundă, în Oceanul Indian

<1 minut de citit Publicat la 16:07 04 Mar 2026 Modificat la 16:07 04 Mar 2026

Un submarin american a lovit, miercuri, o nava de atac iraniană în Oceanu Indian în apropiere de Sri Lanka. Corveta iraniană, care se întorcea de la un exercițiu militar comun cu India, a fost scufundată după ce a fost lovită de o torpilă.

Pentagonul a publicat, ulterior, imagini cu momentul atacului.

https://t.co/PiqQpVIrMu pic.twitter.com/Wc1e0B0um7 — Department of War ?? (@DeptofWar) March 4, 2026Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat miercuri că forțele SUA au scufundat în Oceanul Indian „o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale”.

„În schimb, a fost scufundată de o torpilă”, a declarat acesta.

Anterior, marina srilankeză a raportat că nava IRIS Dena s-a scufundat în Oceanul Indian, aproximativ 140 de persoane fiind date dispărute.

Vijitha Herath, ministrul de Externe din Sri Lanka, a anunțat că marinarii răniți recuperați de la bordul vasului au fost transportați la spitale din sudul țării.

Vasul se întorcea de la un exercițiu naval la care participase împreună cu Marina militară indiană la mijlocul lunii februarie.

IRIS Dena a trimis un semnal de urgență la sud de Sri Lankă miercuri dimineață, fiind declanșată o operațiune de salvare.