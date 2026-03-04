Ministrul Bogdan Ivan anunță că Guvernul ar putea reduce din taxe și accize pentru a menține prețul la combustibil sub 10 lei pe litru

Carburanții s-au scumpit miercuri dimineață cu 15 bani pe litru. Foto: Getty Images

Bogdan Ivan a anunțat, la Antena 3 CNN, că Guvernul ia în calcul o eventuală reducere a taxelor și accizelor din prețul final al combustibililor pentru a nu depăși pragul psihologic de 10 lei pe litru pentru benzină și motorină. Ministrul Energiei a adăugat că, deocamdată, după șocul provocat în piață de războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz, prețurile la carburanți, în România, sunt mai mici decât în vestul Europei.

Întrebat dacă exclude ca prețul la benzină și motorină să ajungă la 10 lei pe litru, ministrul Energiei a declarat că „evită” să dea cifre, după ce el însuși a confirmat acest scenariu dacă barilul de petrol ajunge la 120 sau 130 de dolari. În acest context, Bogdan Ivan a spus că Guvernul ia în calcul să reducă din taxele și accizele la combustibili pentru ca prețul final să rămână stabil.

„Facem tot ce trebuie pentru a nu ajunge acolo. Luăm în calcul modul în care vom putea să temperăm această creștere inclusiv din zona de reașezare, pe o anumită diferență, pe o perioadă limitată de timp a zonelor fiscale, inclusiv accize. Sunt scenarii de lucru pe care acum le lucrăm”, a spus ministrul Energiei la Antena 3 CNN.

Bogdan Ivan a declarat că Guvernul a luat deja măsuri pentru a preîntâmpina o explozie a prețurilor la carburanți.

„Vedem aceste fluctuații pe piața de carburant în contextul în care avem deja prețuri record și la benzină și la motorină. Aici avem alte două elemente pe care le-am făcut: unu să ne asigurăm că avem rute comerciale care nu depind de Strâmtoarea Ormuz, care azi e blocată.

Am intervenit împreună cu Consiliul Concurenței, ANAF și ANPC pentru a ne asigura în mod foarte clar că nu există, pe fondul emoțional al creșterii prețurilor la nivel internațional, această tendință a unor operatori de a profita și de crește artificial prețurile. sunt trei măsuri pe care Guvernul României le-a luat clar și eficient pentru a lua acest val de șoc global care afectează fiecare națiune de pe mapamond, noi ne-am ocupat ca România să fie mai puțin afectată.

Dacă ne uităm în alte state din Vestul Europei de exemplu cu cât au crescut prețurile acolo, ne dăm seama că în România a fost o creștere mai mică decât în alte state”, a spus ministrul.

Ministrul Energiei a declarat că o situație similară a avut loc în octombrie 2025, după ce SUA au impus sancțiuni companiei Lukoil, în contextul războiului din Ucraina, iar atunci instituțiile statului „și-au făcut treaba și nu au crescut prețurile nici măcar cu 10 bani.”

Transportatorii cer reducerea la jumătate a accizelor

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) solicită Guvernului reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la motorină şi benzină pentru a susţine transporturile, industria şi consumul de alimente, în vederea evitării unei crize economice, în contextul ameninţării de pe piaţa internaţională a carburanţilor.

Potrivit COTAR, acciza la motorină a atins un maxim istoric de 466 euro/1.000 litri (circa 2.317,59 lei/1.000 litri), anul trecut, situându-se semnificativ peste minimumul european de 330 de euro.

De asemenea, acciza la benzină a crescut de la 1 ianuarie 2025 la 2.528 lei pentru 1.000 de litri, faţă de nivelul anterior de 2.382 de lei.

Carburanții s-au scumpit miercuri dimineață cu 15 bani pe litru, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor la carburanți. Unele sortimente de motorină premium au trecut de pragul de 9 lei pe litru, iar benzina standard a depășit 8 lei. Creșterea este considerată semnificativă, având în vedere că, de regulă, ajustările de preț sunt de aproximativ 5 bani pe litru. Este prima majorare operată în benzinării de la izbucnirea războiului din Iran.