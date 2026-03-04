După cearta pe buget din ședința Coaliției, PSD îl amenință pe Bolojan cu demiterea. Grindeanu: ”Ați dat bani pentru bogați”

Sorin Grindeanu l-a amenințat pe Ilie Bolojan cu demiterea în repetate rânduri. Sursa foto: Profimedia Images

După ce PNL a anunțat, miercuri, că proiectul Legii Bugetului pe 2026 este finalizat și va ajunge la Parlament săptămâna viitoare, PSD a emis un comunicat în care susține că Bugetul este, de fapt, blocat și că partidul va decide dacă îl va vota sau nu, acuzându-l pe Ilie Bolojan de ”atitudine inflexibilă și sfidătoare”

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar. Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare. Printre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Bolojan se numără:

1. Subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate.

2. Tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale. 3. „Confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale. În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”, se arată în comunicatul PSD.

În ședința Coaliției care a avut loc miercuri pentru a finaliza negocierile pe Legea Bugetului și a modului în care se împart banii către ordonatorii de credite, după de premierul și ministrul de Finanțe au spus că discuțiile pe buget sunt închise, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că PSD consideră proiectul drept ”inacceptabil”.

”Asta considerați dumneavoastră ca ați închis discuțiile. Pachetul de solidaritate nu este agreat și este inacceptabil în aceasta formă. Ați dat bani pentru bogați, dar pentru persoanele vulnerabile nu mai sunt bani”, ar fi spus Grindeanu, conform unor surse participante la ședință.

Propunerea de buget prezentată de premier vizează ca pachetul social să beneficieze de o alocare bugetară similară cu cea din anul precedent, urmând ca resursele suplimentare necesare pentru extinderea unor programe sociale să fie identificate, în principal, din fonduri europene.

O altă propunere discutată privește echilibrarea bugetelor locale pe baza formulei deja analizate în Coaliție, astfel încât autoritățile locale să beneficieze de predictibilitate financiară și de resursele necesare funcționării serviciilor publice.

Per total UAT-urile vor primi bani în plus față de anul trecut pentru echilibrarea bugetelor locale, transmit surse guvernamentale.