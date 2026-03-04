Bogdan Ivan anunță o lege pentru a păstra prețul gazelor la 0,31 lei/kWh pentru încă un an

Gazele naturale au început să se scumpească, după ce a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu. Foto: Agerpres

Bogdan Ivan a anunțat, la Antena 3 CNN, că joi, după ședința de Guvern, va prezenta, alături de premierul Ilie Bolojan, o lege care va stabili că timp de încă un an consumatorii casnici nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh pentru gazele naturale. Prim-ministrul anunțase, anterior, că se amână liberalizarea totală a pieței gazelor de la 1 aprilie așa cum era programat, dar ministrul Energiei a afirmat că actul normativ a fost actualizat în contextul războiului din Orientul Mijlociu pentru a proteja România de „orice variație pe piața internațională”.

Ministrul Energiei a declarat că va da mai multe detalii despre acest act normativ, împreună cu premierul Ilie Bolojan, după ședința de guvern de joi.

„Este un proiect încă de acum o săptămână care a fot actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kw, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile.

Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada post eliminare plafonare din 31 martie și pe care l-am actualizat în context de criză. România devine prima țară din UE care își protejează într-un mod foarte clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute pe piața gazelor naturale din cauza acestui război în Orientul Mijolciu. Mâine, după ședința de guvern, eu și domnul prim ministru o să ieșim să explicăm foarte clar toate detaliile pe acest proiect”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul nu a oferit deocamdată detalii suplimentare, dar a dat asigurări că prețurile la gazele naturale nu vor fi mai mari decât cele pe care le plătim în prezent.

„Ne asigurăm că prețurile nu vor fi mai mari decât sunt astăzi pentru consumatorii casnici și anume prețul plafonat până la 31 martie de 0,31 lei per kilowat. Asta ne plasează într-o zonă de costuri medii raportat la media UE.

Dați-mi voie să prezint mâine toate detaliile finale ale acestui act normativ, așa cum am stabilit cu domnul prim-ministru.

Dar scopul e ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an de zile. în această formulă ne asigurăm că resursa pe care noi o avem, aproape 10 milioane de metri cubi pe care îi extragem din subsolul României, ajunge să fie un beneficiu pentru fiecare dintre cetățenii României”, a declarat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Liberalizarea totală a pieței gazelor se amână cu un an

La începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan anunța că deși plafonarea prețului la gaze încetează începând cu 1 aprilie, totuși liberalizarea totală a pieței se amână cu un an.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea apărea pe fondul creșterilor necontrolate la gaze. Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dar având în vedere că din 2027 vom avea un avantaj important, vom avea noi resurse de gaze, ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, când avem ger”, spunea premierul atunci.

Ilie Bolojan explicase atunci că între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 va exista o perioadă tranzitorie, cu un preț „care nu va mai fi plafonat, dar administrat pentru consumatorii casnici”.

„Vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului”, a mai spus Ilie Bolojan.

Gazele naturale au început să se scumpească, după ce a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu. A fost un scenariu neanticipat de experți, a declarat economistul Adrian Mitroi la Antena 3 CNN, ceea ce înseamnă că nu s-au luat măsuri de menținere a prețului cât de cât stabil.

„Nu văd o soluție la momentul ăsta decât o calmare a piețelor. Dar vă spun cu o surprindere că oricât de multă inteligență artificială am folosit noi să ne pregătim să vă spunem scenarii, cea cu gazul și combinația și petrol și gaz n-a mai văzut-o până acum. Este ceva nou. Comparați asta și cu un dolar ușor depreciat. America nu mai are nevoie de dolarul mare, puternic, ca să-și compenseze prețul mare la petrol și, culmea culmilor, avem un euro apreciat. Numai asta nu ne mai trebuia și un leu ușor apreciat față de dolar”, a spus profesorul.