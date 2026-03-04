Bursele din Asia sunt pe roșu. S-au prăbușit atât de mult, încât Coreea de Sud a fost nevoită să oprească temporar tranzacționarea

Bursele din Asia sunt pe roșu miercuri dimineață, iar Coreea de Sud trece printr-un episod deosebit de dur. Indicele Kospi a forțat, miercuri, oprirea tranzacționării pentru 20 de minute, după ce acțiunile au scăzut cu peste 8%. Tranzacționarea a fost reluată ulterior, dar Kospi rămâne cu o scădere de peste 10%, scrie BBC.

Pauza a fost declanșată de un mecanism automat numit „circuit breaker” (întrerupător de siguranță), conceput pentru a limita volatilitatea extremă atunci când prețurile scad brusc și pentru a preveni vânzările în panică. Este prima dată când acest „circuit breaker” pentru indicele principal este activat din august 2024. Mecanismul ar urma să se declanșeze din nou dacă scăderea ajunge la 15%.

Coreea de Sud este un importator major de petrol din Orientul Mijlociu, iar economia sa, puternic dependentă de exporturi, este vulnerabilă la șocuri geopolitice care pot pune în pericol transporturile. Mai multe piețe asiatice au fost lovite puternic, întrucât regiunea importă cantități mari de energie din Orientul Mijlociu, iar transporturile trec prin Strâmtoarea Hormuz.

Piețele asiatice au scăzut pentru a treia zi consecutiv, miercuri, în timp ce prețurile petrolului au urcat, investitorii urmărind evoluțiile din războiul SUA–Israel cu Iranul. În Coreea de Sud, Kospi a coborât cu aproximativ 10% după oprirea temporară a tranzacționării prin „circuit breaker”. În Japonia, Nikkei 225 era în scădere cu 3,6%, iar în Hong Kong, Hang Seng pierdea 3%. Brent era cu aproximativ 2% mai sus în tranzacționarea de dimineață din Asia, după ce crescuse puternic în ultimele două zile.

Conflictul din Orientul Mijlociu a zguduit piețele financiare, iar prețurile globale ale energiei au crescut abrupt în această săptămână, după ce nave aflate în apropierea rutei maritime esențiale din Strâmtoarea Ormuz au fost atacate. În mod normal, aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii tranzitează acest culoar îngust dintre Iran și Emiratele Arabe Unite (EAU), însă traficul s-a oprit aproape complet, după amenințările Iranului că va „da foc” navelor. Traficul prin strâmtoare a ajuns astfel aproape blocat.

Marți, președintele Donald Trump a declarat că Marina SUA va proteja navele din regiune „dacă va fi necesar”, într-un efort de a limita criza de aprovizionare cu energie declanșată de război. El a mai spus că Washingtonul va oferi asigurare de risc „la un preț foarte rezonabil” tuturor companiilor de transport maritim din zonă, „pentru a asigura fluxul liber de energie către lume”.

Piețele bursiere au scăzut puternic după ce SUA și Israel au atacat Iranul în weekend, iar economiile dependente de exporturi, precum Coreea de Sud și Japonia, sunt considerate deosebit de expuse la șocuri geopolitice care pot afecta livrările. Pentru Kospi, este una dintre cele mai slabe zile din ultimele decenii.

Căderea indicelui reflectă cât de „fragilă” a devenit piața sub impactul conflictului, a declarat Jack Lee, de la organizația de cercetare China Macro Group. În China, indicele Shanghai Composite era cu 1,25% mai jos miercuri după-amiază și, comparativ cu multe alte piețe asiatice, a resimțit până acum un impact mai redus. Piața financiară chineză a fost „amortizată”, în parte pentru că Beijingul are surse alternative de energie, inclusiv petrol din Rusia, a explicat Lee. Totuși, odată ce războiul a intrat în a cincea zi, investitorii se tem că se poate transforma într-un conflict de durată.

Marți, Kospi, redeschis după o zi de sărbătoare publică luni, scăzuse cu peste 7%. Nikkei pierduse peste 3%, iar Hang Seng și Shanghai Composite coborâseră și ele.

Scăderile nu s-au limitat la Asia. În Europa, FTSE 100 din Marea Britanie a închis cu 2,75% mai jos, iar principalii indici din Germania și Franța au pierdut peste 3,4%. În SUA, S&P 500 a deschis puternic în scădere, dar a recuperat o parte din pierderi și a încheiat sesiunea cu un declin de aproape 1%.