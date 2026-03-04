Șomer în România: rata șomajului în rândul tinerilor se apropie de 30%. Șomerii adulți reprezintă peste 70% din persoanele neangajate

Rata șomerilor în rândul tinerilor români se apropie de 30%. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în luna ianuarie, anunță, miercuri, Institutul Național de Statistică (INS).

Acest indicator a scăzut cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu valoarea înregistrată în luna decembrie 2025, însă rata șomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de aproape 30%.

"Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 28,2%, al ratei șomajului în rândul persoanelor cu vârste în intervalul 15 - 24 ani, înregistrat în perioada octombrie - decembrie 2025", subliniază INS.

Numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru prima lună a anului a fost de 490.500 persoane, în scădere atât față de luna precedentă (498.500 șomeri), cât și față de aceeași perioadă a anului precedent (494.700 șomeri).

71% dintre șomeri aparțin intervalului de vârstă 25 - 74 de ani

Pe sexe, șomajul în rândul bărbaților a fost mai mare cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu situația în rândul femeilor, valorile fiind 6%, respectiv 5,9%.

În cazul persoanelor adulte, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,5% pentru luna ianuarie 2026 (4,6% în cazul bărbaților și 4,4% în cazul femeilor).

Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 71,1% din numărul total al estimat pentru prima lună din acest an.