Carambol cu nouă autoturisme pe autostrada A4 din cauza ceții și poleiului. 13 oameni au primit îngrijiri medicale

Trafic rutier blocat, la scurt timp după carambolul cu 9 maşini pe A4. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Ceața densă și poleiul de miercuri dimineaţa au transformat autostrada A4, judeţul Constanţa, într-o capcană periculoasă. Nouă autoturisme, în care se aflau 13 persoane, au fost implicate într-un carambol, iar pompierii au intervenit de urgență la fața locului. Echipele medicale au transportat la spital doar două victime, restul au primit îngrijiri medicale la faţa locului. În urma incidentului rutier, traficul a fost blocat în zonă.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină în această dimineaţă la un accident rutier, produs pe DN3 către autostrada A4 în municipiul Constanţa, într-o zonă în care era polei. De altfel, judeţul Constanţa a fost sub cod galben de ceaţă azi, au transmis meteorologii pe site-ul instituţiei.

În incidentul rutier au fost implicate nouă autoturisme, iar poliţiştii sosiţi la faţa locului au spus că, de vină, ar fi neadaptarea vitezei la condiţiile de drum. Cel mai probabil, unul dintre şoferi nu a fost atent şi a intrat în autoturismul din faţă. Ulterior, s-au ciocnit şi alte maşini.

Două persoane au fost transportate la Spitalul Judeţean Constanţa, iar restul au fost evaluate la faţa locului, fără să mai fie nevoie ca ele să fie duse la spital

Poliţiştii de la Serviciul Rutier cercetează împrejurările în care a avut loc accest carambol pentru a stabili cu exactitate cine se face vinovat de producerea lui.

Infotrafic anunță mai multe coliziuni pe A4

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române transmite că în zonă s-au produs, de fapt, patru accidente rutiere. Este vorba despre trei tamponări (două între câte două autoturisme și una în care au fost implicate trei autovehicule) și o coliziune între două autoturisme, soldată cu rănirea a două persoane, aflate în evaluare medicală.

Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC informează că pe DN 3 Constanța – Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, circulația rutieră se desfășoară îngreunat, prin dirijarea polițiștilor și în condiții de ceață, valorile de trafic fiind ridicate în zonă, atât la intrarea, cât și la ieșirea din municipiul Constanța.

Iniţial, reprezentanţii ISU au informat că 14 autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în lanţ care a avut loc miercuri, pe DN3, între municipiul Constanţa şi Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4, mai multe ambulanţe fiind mobilizate la faţa locului.