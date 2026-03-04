Antena 3 CNN Actualitate Protest la Complexul Energetic Oltenia: peste 300 de angajați cer prelungirea contractelor

Peste 300 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia protestează, miercuri, în fața sediului companiei din Târgu Jiu, nemulțumiți că o parte dintre contractele de muncă pe perioadă determinată nu vor mai fi prelungite.

Oamenii au ieșit în stradă după ce au fost anunțați că, odată cu expirarea contractelor în această lună, acestea nu vor mai fi reînnoite.

Protestatarii, mulți dintre ei veniți direct de la locul de muncă, au blocat temporar mai multe străzi din zona Complexului Energetic Oltenia, ceea ce a dus la perturbarea traficului rutier.

Polițiștii de la Rutieră au intervenit pentru a debloca circulația și pentru a fluidiza traficul în zonă.

Angajații cer prelungirea contractelor de muncă și spun că situația în care se află este una disperată. Deocamdată nu este clar dacă reprezentanții companiei vor purta discuții cu protestatarii pentru a încerca să detensioneze conflictul de muncă.

