Utilizatorii boicotează OpenAI: Anthropic profită de moment și arată cât de ușor este să facă trecerea de la ChatGPT la Claude

Anthropic încearcă să convingă utilizatorii să treacă de la alți chatboți AI la Claude. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Anthropic vrea să folosești Claude, chiar în timp ce Donald Trump încearcă să elimine compania din Washington. Acum, compania arată că este mai ușor pentru un utilizator nou să își mute istoricul dintr-un alt LLM în Claude.

Deși Anthropic le-a oferit inițial utilizatorilor posibilitatea de a-și importa datele în octombrie, interfața actualizată este „semnificativ îmbunătățită”, a declarat un purtător de cuvânt al Anthropic pentru Business Insider.

Tot ce trebuie să facă acum este să copieze și să lipească un prompt pre-scris într-un alt chatbot.

„Treci la Claude fără să o iei de la capăt”

„Treci la Claude fără să o iei de la capăt”, se arată pe noua pagină dedicată, adăugând că procesul poate fi realizat în mai puțin de un minut.

„Ai petrecut luni întregi învățând un alt AI cum lucrezi”, se arată pe pagină. „Acel context nu ar trebui să dispară doar pentru că vrei să încerci ceva nou. Claude poate importa ceea ce contează, astfel încât prima ta conversație să pară ca a suta.”

Această schimbare arată cum Anthropic face eforturi agresive de promovare pe fondul unui interes extern în creștere, după ce CEO-ul său, Dario Amodei, a refuzat să cedeze într-un conflict cu Pentagonul.

Claude este acum cea mai descărcată aplicație gratuită din Apple App Store, depășind OpenAI cu ChatGPT și Google cu Gemini.

Vineri, Amodei a declarat că startup-ul AI nu a putut ajunge la un acord cu Pentagonul din cauza a două excepții asupra cărora Anthropic a insistat, despre care a spus că ar limita utilizarea modelelor sale AI pentru implementarea în arme complet autonome și pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani.

Trump a criticat Anthropic, numind-o „woke”. Utilizatorii au început să boicoteze OpenAI

La câteva ore după aceea, OpenAI a încheiat un acord cu Pentagonul pentru a implementa modelele sale AI, ceea ce a declanșat reacții negative din partea unor utilizatori.

Ca reacție, Trump a criticat Anthropic, numind-o „woke”, și a încercat să împiedice utilizarea sa în toate agențiile federale. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, care a demarat desemnarea oficială a Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare, a declarat că Departamentul Apărării nu va face un pas înapoi.

„Luptătorii Americii nu vor fi niciodată ținuți ostatici de capriciile ideologice ale Big Tech”, a scris Hegseth pe X, vineri. „Această decizie este finală.”

Anthropic a numit desemnarea drept risc pentru lanțul de aprovizionare „fără precedent”, mai ales că Hegseth a sugerat că aceasta ar însemna că oricine face afaceri cu Pentagonul nu ar putea colabora cu Anthropic. Startup-ul AI a afirmat că Hegseth nu are autoritatea de a impune o interdicție atât de extinsă.

„Nicio formă de intimidare sau pedeapsă din partea Departamentului de Război nu ne va schimba poziția privind supravegherea internă în masă sau armele complet autonome”, a transmis compania într-un comunicat. „Vom contesta în instanță orice desemnare ca risc pentru lanțul de aprovizionare.”