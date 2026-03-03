Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel

Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” FOTO: Instagram/ Oana Lasconi

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, fostă președintă USR și candidată la președinția României, a stârnit un nou val de revoltă online, după ce a scris pe o rețea socială că ayatollahul Ali Khamenei a fost „de un miliard de ori mai feminist și moral decât Satana ăla de ”Prefericit Părinte” Daniel””. O reacție fermă a venit din partea lui Vasile Bănescu, fostul purtător de cuvânt al BOR.

„Ali Khamenei era de un miliard de ori mai feminist și moral decât Satana ăla de ”Prefericit Părinte” Daniel”, a scris Oana Lasconi pe Instagram despre liderul suprem al Iranului, ucis în urma unei operațiuni militare a SUA, care a fost unul dintre cei mai cruzi lideri din istoria modernă.

Vasile Bănescu: „Toți avem dreptul inalienabil de a ne face de râs”

Opinia ei a stârnit furie în mediul online, având în vedere faptul că în Iranul lui Khamenei femeile sunt arestate și chiar ucise pentru simplu fapt că nu poartă hijab și îndrăznesc să iasă afară cu părul la vedere. În acest sens, este de notorietate cazul Mahsei Amini, o tânără de 22 de ani, care a fost ucisă în custodia poliției morale din Teheran pentru „purtarea neconformă a hijabului”. Cazul a stârnit ample proteste în țară și indignare internațională.

Dar femeile își riscă viața și dacă protestează sau dacă au curajul să exprime o opinie pe rețelele sociale. În Iran, drepturile femeilor sunt limitate chiar și în familie. În societate le este controlată fiecare mișcare și riscă să fie arestate și torturate și pentru ceva ce pentru femeile din toată lumea este banal.

Printre persoanele care au reacționat la opinia Oanei Lasconi este și Vasile Bănescu, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și în momentul de față membru în Consiliul Naționale al Audiovizualului (CNA). „Toți avem dreptul inalienabil de a ne face de râs.

De obicei îl accesăm doar din greșeală și în grade diferite. Unii plusează, însă, și abuzează la maximum de el, făcându-se homeric și iremediabil de râs. Ideologizarea, în cazul de față marxist-stalinistă și nătâng-islamistă, e o boală mortală pentru rațiune, realism și bun simț”, a scris acesta pe Facebook.

Oana Lasconi a revenit cu un alt mesaj în care spune că „creștinismul este cel care dezumanizează femeia, nu islamul”, în care omagiază jihadul și sharia și spune că femeile din Iran și-au ales, în principiu, soarta.

Oana Lasconi a făcut mai multe declarații controversate

Oana Lasconi a provocat indignare și chiar revoltă de multe ori prin mesajele din ultimii ani. În noiembrie 2023, după ce Elena Lasconi a spus că „familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, Oana Lasconi a spus că este „absolut dezgustată” de mama ei. S-a declarat atunci o susținătoare a drepturilor LGBTQ+.

Ulterior, a spus că e „o bisexuală mândră”. „Începând de azi nu mai sunt un «aliat LGBTQ+» aici pe Instagram. Sunt o bisexuală mândră, care a iubit mulți bărbați minunați, multe femei minunate și multe persoane nonbinare minunate”, a scris ea în iulie 2025.

Mai recent, a spus că este bolșevică și membră a Partidului Socialist Român (continuatorul PCR).