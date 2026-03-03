Radu Miruță: "România nu a sprijinit, de pe teritoriul național, atacul împotriva Iranului. Nu ne-a fost cerut sprijinul"

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că România nu a sprijinit operațiunile americane și israeliene lansate sâmbătă dimineață Iranului.

Potrivit ministrului, nicio facilitate de pe teritoriul național nu a fost utilizată împotriva republicii islamice.

"Vă confirm că, de pe teritoriul național, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost inițiat atacul împotriva Iranului. Nu s-au folosit. Am primit multe întrebări, zilele acestea, la minister: 'S-a folosit de pe teritoriul național vreo facilitate pentru a ajuta un astfel de atac?' Iar răspunsul pe care l-am primit de la șeful Statului Major este că nu", a precizat Miruță într-o declarație la Euronews România.

El a fost întrebat dacă România a fost solicitată să se implice în conflict, după ce o bază militară a Marii Britanii din Cipru - stat membru UE, dar care nu face parte din NATO - a fost ținta unui atac iranian.

Radu Miruță: Înainte să ajungă la scutul de la Deveselu, o rachetă iraniană poate fi interceptată de alte capacități

"Vă spun oficial că România, până în acest moment, nu a primit o astfel de solicitare (...) Asta e situația astăzi: nu ne-a fost solicitat sprijin nici pentru demararea conflictului, nu ne-a fost solicitat sprijin nici după", a răspuns ministrul.

El a mai estimat că, având în vedere distanța dintre România și Iran, ar fi "foarte puțin probabil" ca o rachetă balistică sau o dronă să ajungă să fie contracarată de scutul de la Deveselu fără să treacă mai întâi "prin fața altora".

Ministrul a subliniat că, pe continent, sunt mai multe capacități care pot intercepta o astfel de țintă.

"Chiar dacă ajunge în fața scutului de la Deveselu, acesta reprezintă o capacitate defensivă extraordinar de performantă, prin fața căreia garantat nu se poate trece", a apreciat el.