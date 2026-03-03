Nicuşor Dan îl primeşte marţi, la Cotroceni, pe noul ambasador al SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg

Nicuşor Dan, preşedintele României şi Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Sursa colaj foto: Agerpres & Facebook/U.S. Embassy Bucharest

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl primeşte marţi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg, care îşi prezintă scrisorile de acreditare,marcând astfel începutul oficial al mandatului său în ţara noastră. Întâlnirea va avea loc la ora 14:00, a anunţat Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.

Conform programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, la ora 14:00, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, începându-şi astfel mandatul la Bucureşti.

Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti în decembrie 2025.

"Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri", a transmis Ambasada SUA la Bucureşti, după confirmarea din Senat, într-un mesaj pe Facebook.

El a fost nominalizat oficial în luna iunie 2025 de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru postul de ambasador al SUA la București, iar în decembrie 2025 a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului american.

Liderul de la Casa Albă a transmis atunci că noul ambasador va ajuta la consoliderea legăturilor dintre România și SUA, la susținerea parteneriatul militar și la promovarea intereselor economice şi de securitate ale SUA în străinătate.

Pe 19 noiembrie, la audierea sa în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, Darryl Nirenberg afirma că relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă.

"România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă", spunea acesta.

Tot marţi, şeful statului român îi va primi la Palatul Cotroceni pentru prezentarea scrisorilor de acreditare pe ambasadorul agreat al Republicii Ecuador, Cynthia Marie Mayer Zavala, al Principatului Andorra, Carles Jordana Madero, al Noii Zeelande, Jennifer Jean Troup, al Marelui Ducat al Luxemburgului, Paul Schmit, al Republicii Costa Rica, Eliana Villalobos Cardenas, al Republicii Federale Somalia, Khadija Ossoble Ali, al Republicii Letonia, Raimonds Jansons, al Republicii Democrate Socialistă Sri Lanka, Samantha Priyadarshana Weerasinghe Pathirana, şi al Republicii Moldova, Mihai Mîţu.