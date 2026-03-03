Witkoff dezvăluie ”un mic detaliu” de la negocierile cu Iranul. ”Erau mândri de asta”. FOTO: Getty Images

Emisarul special al președintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff, a scris într-o postare pe X că delegația iraniană le-ar fi spus, încă de la prima întâlnire, că Teheranul controlează 460 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% , cantitate pe care iranienii ar fi recunoscut că o consideră suficientă pentru 11 bombe nucleare.

Potrivit lui Witkoff, cei doi negociatori iranieni au făcut afirmația „fără nicio jenă” și ar fi arătat „mândrie” că au reușit să evite „protocoale de supraveghere” pentru a ajunge la acest nivel, prezentând stocul drept punct de plecare în discuțiile diplomatice.

Witkoff a mai susținut că partea iraniană a invocat și un „drept inalienabil” de a îmbogăți uraniu, iar el a descris drept extrem de dificilă perspectiva unui compromis în aceste condiții.

„Permiteți-mi să spun asta, pentru că am uitat acest mic detaliu. La prima întâlnire, ambii negociatori iranieni ne-au spus direct, fără nicio jenă, că dețin 460 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% și că știu că asta ar putea însemna 11 bombe nucleare, iar aceasta a fost poziția lor de negociere de la bun început. Asta… ei erau mândri de asta. Erau mândri că au evitat tot felul de protocoale de supraveghere ca să ajungă în punctul în care ar putea livra 11 bombe nucleare.”, a scris Witkoff.

