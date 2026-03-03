Lia Olguţa Vasilescu îl atacă din nou pe Ilie Bolojan: Nu prea a înţeles ce vrem. Sunt banii localităţilor, nu sunt cadou de la Guvern

Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova şi Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa colaj foto: Agerpres

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu a declarat marţi, la Antena 3 CNN, că este nemulţumită de alocările propuse de Ministerul Finanţelor privind banii care vor ajunge la instituţia pe care o conduce. Prezentă la Congresul Primarilor, preşedinta Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) a subliniat că se doreşte să se scoată din baza de impozitare declaraţia unică, iar acest lucru ar afecta acei 63% – cotă care se alocă municipiilor din taxele şi impozitele acestora. "Practic 63% va fi dintr-o sumă mult mai mică.Domnul prim-ministru Ilie Bolojan ne-a ascultat, dar, aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem. Insist să spun, aceştia sunt banii localităţilor, nu sunt bani care ar fi făcuţi cadou de către Guvernul României", a precizat Lia Olguţa Vasilescu.

Primarii vor să ştie câţi bani primesc de la Guvern în 2026

Edilii revoltaţi că au rămas fără bani au venit la Bucureşti, unde are loc marţi Congresul Primarilor şi cer Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan ce fonduri primesc. Marea dilemă este reprezentată de procentul din impozitele colectate care va rămâne la primării. Guvernul ar dori ca în acest an să aloce mai puţini bani către edili. Miercuri, la ora 09:00, este programată o şedinţă de Coaliţie.

Bugetul pentru 2026 este, în continuare, blocat în Coaliţia de guvernare şi primarii sunt nemulţumiţi de alocările propuse de Ministerul Finanţelor. Ar putea fi păstrată cota de anul trecut din impozitul pe venit, însă, se scade baza impozabilă – asta este propunerea făcută în Coaliţie de Ministerul Finanţelor.

Lia Olguţa Vasilescu: "Ilie Bolojan ne-a ascultat, dar, aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem"

Social-democraţii au avut mai multe propuneri în Coaliţia de guvernare şi au cerut ca alocările pentru primari să păstreze un trend crescător. Întrebată cum se va ajunge la un consens, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns astfel:

"Nu neapărat un trend crescător, poate să fie un amendament în care să se stabilească faptul că trebuie să fie măcar ca şi anul trecut. Dar nu să se scadă, pentru că, din păcate, din ceea ce auzim, vor să păstreze cota de 63% care se alocă municipiilor din taxele şi impozitele noastre, insist să spun de fiecare dată acest lucru – nu bani de la Guvernul României pentru localităţi. Dar, în acelaşi timp, vor să scoată din baza de impozitare declaraţia unică, iar acest lucru ar afecta acei 63%. Deci, practic 63% va fi dintr-o sumă mult mai mică. Asta după ce, în anii precedenţi, am rămas tot din aceeaşi bază de impozitare: au dispărut impozitele pe pensii, impozitele din jocurile de noroc, dobânzi ş.a.m.d.

Cu alte cuvinte, de la an la an, au tot scăzut alocările care se făceau către primării, ceea ce, desigur, că nu este corect, pentru că, insist să spun, aceştia sunt banii localităţilor, nu sunt bani care ar fi făcuţi cadou de către Guvernul României".

Despre faptul că PSD a menţionat clar că nu se va vota în Parlament un buget care nu ţine cont de solicitările social-democraţilor, iar mâine este, din nou, o şedinţă de Coaliţie, ce le vor cere partenerilor şi premierului Ilie Bolojan, primarul Craiovei a făcut următoarele declaraţii:

"Sunt mai multe solicitări, eu aş vrea să mă refer doar la acelea care ţin de administraţia publică locală, pentru că Ministrul Muncii, de exemplu, are nişte solicitări pentru tot ce înseamnă partea de asistenţă socială, colegii noştri, care se ocupă de partea economică – de măsurile pe care şi-ar dori să le vadă prinse în buget, dar în ceea ce priveşte administraţia publică locală, pe noi ne interesează foarte mult investiţiile care se făceau până acum în Programele Anghel Saligny şi CNI, pentru că înţeleg că aceştia vor să fie înjumătăţite, iar sumele care se alocă anul acesta ajung până în martie anul acesta.

Deci, practic, abia se aprobă bugetul şi imediat toate aceste sume vor fi deja cheltuite, pentru că asta înseamnă mai puţine investiţii făcute în toate localităţile din România, coroborat cu ceea ce vă spuneam că înseamnă toată această cotă, care rămâne 63%, dar dintr-o bază mai mică".

Ulterior, Lia Olguţa Vasilescu a mai adăugat: "Practic, domnul prim-ministru Ilie Bolojan ne-a ascultat, dar, aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem. Ne-a ascultat în sensul că a spus: «Vreţi să nu luăm de la voi din cei 63%?. Ok, rămân cei 63%». Dar, în acelaşi timp a rămas tot ca dumnealui, pentru că aceşti 63% se vor raporta la o bază mai mică şi, automat, sumele vor fi mult mai mici".