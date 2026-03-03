Guvernul a lansat platforma online "Fără hârtie" prin care invită cetăţenii să se implice în reducerea birocraţiei. Paşii procedurii

Oana Gheorghiu, viceprim-ministrul României. Sursa foto: captură video YouTube/Guvernul României

Guvernul României a lansat platforma online "Fără hârtie", disponibilă la adresa fara-hartie.gov.ro, prin care invită cetăţenii să se implice într-un proces interactiv şi transparent de reducere a birocraţiei şi de digitalizare a administraţiei publice, prin semnalarea procedurilor birocratice greoaie cu care se confruntă, potrivit Agerpres. Procedura este una simplă şi oamenii au de urmat cinci paşi.

"Prin intermediul platformei lansate astăzi, cetăţenii, persoanele juridice şi funcţionarii publici pot transmite sesizări referitoare la problemele întâmpinate în administraţie, precum birocraţie excesivă, proceduri greoaie, solicitări redundante de documente sau lipsa digitalizării serviciilor publice. Informaţiile primite de la cetăţeni sunt colectate standardizat, astfel încât impactul lor să fie evaluat obiectiv, ca timp, costuri şi număr de persoane afectate", se arată marţi într-un comunicat al Executivului.

Toate reclamaţiile care respectă criteriile platformei sunt publicate transparent, precizează sursa citată. Procedura este simplă: 1 – intri pe site; 2 – semnalezi problema birocratică întâlnită; 3 – sesizarea este analizată și publicată transparent; 4 – angajaţii Guvernului încep să lucrezepentru rezolvare, împreună cu instituțiile responsabile; 5 – fiecare cetăţean poate urmări în timp real progresul făcut pentru soluționarea ei.

"Ele pot fi consultate de public în funcţie de instituţii, tip de problemă şi localitate. Platforma permite identificarea problemelor recurente şi agregarea acestora la nivel sistemic. La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează 10 dintre cele mai frecvente probleme şi le transmite spre analiză şi soluţionare instituţiilor abilitate, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei (CERB).

Criteriile de selecţie pentru cele 10 probleme sunt: frecvenţa cu care apare o disfuncţionalitate în sesizările primite, impactul acesteia asupra cetăţenilor şi natura soluţiei necesare (administrativă sau legislativă)", se mai precizează în comunicat.

Problemele care ţin de practici administrative sunt comunicate direct instituţiilor responsabile, care trebuie să ia măsuri pentru a le corecta, iar progresul este monitorizat public, chiar pe platformă, până la soluţionare.

Totodată, în cazul problemelor care necesită modificări legislative, grupurile de lucru ale Consorţiului Consultativ al CERB, din care fac parte reprezentanţi ai mediului asociativ, ai cetăţenilor şi ai mediului de afaceri, dezbat şi găsesc soluţii pentru modificarea legilor respective.

"Platforma «Fără hârtie» ne permite să colectăm date despre ce-i doare cel mai des şi mai rău pe cetăţeni în relaţia cu administraţia, în viaţa de zi cu zi, şi să prioritizăm aceste probleme pentru a fi rezolvate. Ştim că relaţia cu statul poate fi enervantă, dar tocmai acest lucru poate să motiveze oamenii să ne dea informaţiile de care avem nevoie. Este un exerciţiu civic bun ca, dacă ne enervează statul, să acţionăm pentru a-l face mai bun", a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, citată în comunicat.

Sursa citată detaliază cu privire la modul de interacţiune cu cetăţenii.

"Odată ce încarcă o sesizare pe platformă, cetăţenii vor primi două tipuri de informaţii. Pe de o parte, va fi informat transparent cu privire la etapele încărcării sesizării pe platformă: procesare, validare şi publicare.

Pe de altă parte, este informat cu privire la paşii parcurşi pentru soluţionarea problemei la nivelul instituţiei responsabile sau din perspectiva cadrului legal aplicabil. Aceste informaţii sunt actualizate permanent. Cetăţenii primesc explicaţii despre stadiul demersurilor (consultări, modificări procedurale, elaborare de norme, iniţiative legislative etc.)", se explică în comunicat.

Guvernul României menţionează că iniţiativa este construită pe principii fundamentale ale administraţiei publice moderne: "O singură dată" (Once Only) – statul nu ar trebui să solicite aceleaşi informaţii de mai multe ori; "Digital din start" (Digital by Default) – serviciile publice trebuie să fie accesibile online; Interoperabilitate – schimb automat de date între instituţii, fără solicitarea de documente pe suport hârtie; Centrare pe utilizator – servicii publice simple şi intuitive; Transparenţă – procese administrative clare şi verificabile; Accesibilitate – servicii disponibile tuturor cetăţenilor, în condiţii egale.

"Din punct de vedere tehnic şi al securităţii, platforma asigură protecţia datelor şi funcţionarea optimă pe toate tipurile de dispozitive. Acest lucru a fost posibil cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dezvoltatorul tehnic al platformei. Datele colectate sunt publice, pentru a permite reutilizarea lor pentru dezvoltarea de soluţii suplimentare de simplificare, digitalizare şi modernizare administrativă", se mai arată în comunicat.