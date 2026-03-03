România are un nou ministru al Educației după două luni. Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian

1 minut de citit Publicat la 12:29 03 Mar 2026 Modificat la 12:30 03 Mar 2026

Președinele Nicușor Dan a semnat numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației. Foto: Mihai Dimian / Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcție a lui Mihai Dimian, noul ministru al Educației și Cercetării.

Conform Administrației Prezidențiale, ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție este programată marți, la ora 16, la Palatul Cotroceni.

Dimian are susținerea PNL, fiind soluția agreată de premierul Bolojan.

Prim-ministrul a preluat, interimar, funcția de ministru al Educației, după demisia din decembrie 2025 a fostului titular al acestui portofoliu, Daniel David.

PNL a votat în unanimitate soluția găsită de Bolojan

Conducerea PNL, întrunită luni, a votat în unanimitate să-l susțină pe Dimian în funcția de ministru.

"La inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (...)

Mihai Dimian a prezentat în cadrul ședinței Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal viziunea sa asupra reformării și dezvoltării acestui domeniu.

Rectorul Mihai Dimian este susținut de Partidul Național Liberal în calitate de independent, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în același timp eforturile de eficientizare a domeniului educației", se arată într-un comunicat de presă al PNL.

Dimian, singurul care a acceptat propunerea lui Bolojan

Antena 3 CNN a relatat anterior că acest profesor universitar a fost singurul dintre cei avuți în vedere de șeful guvernului care a acceptat propunerea de a prelua portofoliul vacant.

Mihai Dimian are 51 de ani și este licenţiat în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1993-1997) şi în fizică, tot la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1997-2001).

Are un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA, în perioada 2001-2005.

El a predat până în 2016 la Universitatea Howard din Washington, iar din 2024 este rector la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.