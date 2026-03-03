Imperiul lui Ali Khamenei. Cum a adunat o avere de peste 100 de miliarde de dolari sărăcindu-i pe iranieni și cine o va moșteni

Ali Khamenei a construit un imperiu global evaluat la peste 100 de miliarde de dolari FOTO: Getty Images

În timp ce iranienii îndură o sărăcie tot mai profundă din cauza sancțiunilor internaționale, fără alimente, apă ori electricitate, liderul suprem Ali Khamenei ucis în weekend a construit un imperiu global evaluat la peste 100 de miliarde de dolari. Acum, apare o întrebare: cine îl va controla în continuare și ce se va întâmpla dacă regimul se prăbușește?

Majoritatea cetățenilor iranieni nu mai sunt preocupați doar de cum să facă față cheltuielilor până la sfârșitul lunii. Pentru mulți, întrebarea a devenit cum să treacă de ziua de azi. Nu știu dacă vor avea mâncare la masa de seară sau dacă dimineața va curge apă la robinet ori vor avea curent.

După ce trec prin aceste greutăți zilnice și prin supravegherea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran și a patrulelor morale, ajung adesea la sfârșitul lunii doar pentru a descoperi că deprecierea monedei și inflația galopantă i-au adâncit și mai mult în datorii.

Această realitate nu l-a împiedicat pe liderul suprem Ali Khamenei, care a fost ucis în weekend în urma unor lovituri aeriene, să acumuleze o vastă avere de familie, cuprinsă între 100 și 200 de miliarde de dolari, potrivit ynetnews.com.

Averea familiei, de peste două ori mai mare decât totalul exporturilor de petrol ale Iranului din 2025

Potrivit diferitelor evaluări făcute de-a lungul anilor, fonduri asociate lui Khamenei ar fi fost păstrate în conturi bancare din Venezuela, Emiratele Arabe Unite, Siria, Franța, Marea Britanie și mai multe țări africane. O mare parte din avere ar fi fost acumulată prin entități controlate de stat care supraveghează infrastructura, proprietățile și sectorul imobiliar din Iran. Prin comparație, averea estimată a familiei este de peste două ori mai mare decât totalul exporturilor de petrol ale Iranului din 2025.

O parte semnificativă a bogăției ar fi fost generată și prin investiții de sute de milioane de dolari în aur și diamante, participații de control în companii de telecomunicații și petrol, fonduri de capital de risc și înființarea a zeci de organizații care au funcționat aparent ca organizații caritabile.

Deși aceste organizații au oferit asistență văduvelor, orfanilor și răniților de război și au investit în infrastructură, educație și sisteme de sănătate, companii legate indirect de Khamenei ar fi profitat de pe urma acestor activități. Alte surse de avere ar fi inclus procente din vânzările de petrol ale Iranului și preluarea de terenuri neocupate, ulterior transformate în active generatoare de venit.

O mare parte din avere este asociată cu Setad, cunoscut oficial drept Execution of Imam Khomeini's Order, un conglomerat economic care operează sub autoritatea liderului suprem. Înființat inițial pentru a administra proprietățile abandonate, Setad a evoluat într-o vastă întreprindere acuzată de critici că ar fi confiscat sistematic bunuri imobiliare.

De-a lungul anilor, au existat relatări potrivit cărora proprietăți aparținând minorităților și iranienilor din diaspora considerate abandonate ar fi fost transferate către organizație. Criticii au susținut, de asemenea, că locuitorii care nu puteau dovedi imediat dreptul legal de proprietate riscau evacuarea, după care imobilele erau absorbite în portofoliul conglomeratului.

Khamenei, care se prezenta adesea drept o persoană cu un stil de viață modest, exercita o autoritate politică, militară și economică extinsă. Biroul său avea puterea de a confisca proprietăți, de a influența politica economică și de a reglementa tranzacții în moduri care, potrivit criticilor, avantajau entitățile aflate sub controlul său.

Activitatea de afaceri din multiple sectoare, inclusiv energie, mass-media, sănătate și educație, era frecvent legată de companii despre care se spunea că sunt afiliate, direct sau indirect, rețelei sale.

Public, Khamenei a spus că a avut o copilărie modestă, că a avut o locuință de 60 de metri pătrați și un stil de viață simplu după căsătorie. Susținătorii au invocat această imagine ca dovadă a umilinței sale. Criticii au susținut că aceasta contrasta puternic cu acuzațiile potrivit cărora familia sa ar fi acumulat active precum avioane private, elicoptere, apartamente de lux, iahturi și o flotă de vehicule de înaltă clasă.

În ultimul deceniu, în special după protestele de amploare din 2022, relatările au sugerat că investițiile asociate familiei sale au fost direcționate tot mai mult în străinătate. Fondurile ar fi fost transferate prin intermediari și companii-paravan înființate de susținători ai regimului care trăiesc peste hotare. Bănci din țări precum Liechtenstein și Elveția au fost menționate în relatări media drept destinații pentru o parte din capital.

În ultimii ani au apărut și acuzații neverificate privind spălarea de bani și alte abateri financiare legate de persoane asociate familiei. Niciuna dintre aceste afirmații nu a fost confirmată independent.

Întrebările se concentrează acum asupra persoanei care va moșteni averea și asupra modului în care aceasta va fi împărțită între membrii familiei. O altă întrebare deschisă este ce s-ar întâmpla cu activele în cazul în care sistemul de conducere al Iranului s-ar prăbuși.

„Mizerabilii” de Victor Hugo, cartea preferată a lui Khamenei

Khamenei s-a născut în 1939, fiind al doilea dintre opt copii. Tatăl său a fost un cleric de rang înalt, iar el a început studiile religioase la vârsta de 4 ani. În tinerețe s-a aliniat clericilor șiiți, inclusiv ayatollahului Ruhollah Khomeini, și a fost închis și, potrivit relatărilor, torturat pentru rolul său în opoziția față de șah.

După moartea lui Khomeini, în 1989, Khamenei a fost numit lider suprem, an în care a vizitat și România, funcție pe care a deținut-o timp de peste trei decenii. Mandatul său a fost marcat de confruntări repetate cu mișcări reformiste și valuri de proteste de stradă, supraviețuind politic și, în același timp, consolidându-și autoritatea.

În 2013, o investigație Reuters a examinat amploarea deținerilor Setad. În același an, estimări iraniene indicau că peste 50% din populație suferea de malnutriție, inclusiv procente ridicate de copii și sugari.

Sadeq Mahsouli, fost comandant de rang înalt al Gardienilor Revoluției și ulterior ministru, a fost întrebat odată în parlament despre averea sa. El a răspuns că, deși liderul suprem vorbea împotriva palatelor ostentative, nu a vorbit niciodată împotriva faptului de a locui într-unul. Mahsouli însuși a fost poreclit „generalul miliardar”.

Cu ani în urmă, un jurnalist european care i-a realizat un portret lui Khamenei i-a descris stilul de viață modest și devotamentul față de religie. Întrebat despre cartea sa preferată, Khamenei a răspuns fără ezitare: „Mizerabilii” de Victor Hugo.