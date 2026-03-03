Polonia anunță, de la Washington, că nu va sprijini militar loviturile SUA împotriva Iranului

Publicat la 14:58 03 Mar 2026 Modificat la 15:03 03 Mar 2026

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Foto: Hepta

Polonia nu intenționează să furnizeze sprijin militar pentru loviturile SUA împotriva Iranului, a anunțat marți ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, aflat într-o vizită la Washington.

"Nu a existat o asemenea cerere și nu avem nicio solicitare legată de acest aspect. Polonia nu ia parte la această operațiune", a spus ministrul polonez, potrivit Agerpres, care citează agențiile de presă internaționale.

Kosiniak-Kamysz a adăugat că, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, industriile de apărare poloneze, europene și din SUA vor trebui să ''treacă la o treaptă de viteză superioară'' și să rămână deplin pregătite.

El a avertizat că, după blocarea strâmtorii Ormuz de către Iran, Rusia ar putea avea de câștigat de pe urma creșterii prețului petrolului și al gazului.

Trump avertizat că războiul din Orientul Mijlociu va continua până la distrugerea capacităților militare și nucleare ale Iranului

Membră a Uniunii Europene și a NATO, Polonia este unul dintre aliații esențiali ai Ucrainei în războiul acesteia cu Rusia.

De asemenea, Polonia conștientizează, ea însăși, extrem de acut amenințarea Moscovei și investește masiv în dotarea și modernizarea armatei sale.

După ce Israel și SUA au lansat, sâmbătă, un atac de amploare împotriva Iranului, în care a fost ucis liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, Teheranul a răspuns cu atacuri aeriene împotriva statului evreu și țărilor din regiune ce găzduiesc baze militare americane.

Președintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei militare și a capacităților nucleare ale republicii islamice.

Liderul de la Washington a susținut că țara sa are o "rezervă nelimitată" de arme și că războaie precum cel declanșat în Orientul Mijlociu pot fi purtate "la nesfârșit".