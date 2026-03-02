CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat din 2027, iar punctul de pensie va crește

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că veniturile pensionarilor români vor crește începând cu 1 ianuarie 2027, când punctul de pensie va fi majorate, iar CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminat.
„Punctul de pensie va trebui să crească de la 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare. De asemenea, CASS este în vigoare doar până la începutul anului 2027, ceea ce va contribui la mărirea veniturilor pensionarilor”, a spus Manole într-o intervenție la Antena 3 CNN.
Pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei plătesc CASS din august 2025.
Astfel, în momentul de față se plătește drept CASS un procent de 10% din ceea ce depășește suma de 3.000 de lei. Astfel, cine are pensie de 4.000 de lei plătește CASS de 100 de lei. La o pensie de 5.000 de lei, contribuția la asigurările de sănătate (CASS) este 200 de lei.