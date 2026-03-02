PSD extinde consultarea internă: Partidul va decide condițiile pentru a rămâne în coaliție cu PNL și USR

Sorin Grindeanu a declarat că va propune un vot intern pentru a se decide dacă social-democrații vor să mai rămână în coaliția de guvernare. Sursa foto: Agerpres

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a votat, luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenței social-democraților la guvernare, potrivit Agerpres, care citează surse din partid.

Membrii BPN au decis, prin vot unanim, în ședința de luni, ca mandatul pentru consultarea internă privind analiza participării în coaliția de guvernare să fie extins cu întrebări suplimentare, respectiv dacă PSD rămâne la guvernare și în ce condiții.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat săptămâna trecută că va propune un vot intern pentru a se decide dacă social-democrații vor să mai rămână în coaliția de guvernare cu premierul Ilie Bolojan sau dacă vor un alt premier din partea Partidului Național Liberal și, de asemenea, dacă doresc să rămână în coaliție cu Uniunea Salvați România sau fără USR.

Termenul limită pentru consultările interne este bugetul: "Odată cu bugetul vom da, așa cum am dat și în primăvara-vara anului trecut, un vot, în care vom alege ce am spus. Aproape 5.000 de oameni au votat atunci.

