Franța anunţă că este pregătită să intre în război împotriva Iranului: Ţările prietene, târâte într-un război pe care nu l-au ales

Jean-Noel Barrot, ministrul de Externe al Franţei. Sursa colaj foto: Hepta

Franţa este "pregătită să participe" la apărarea ţărilor din Golf şi a Iordaniei, ţinte ale loviturilor din partea Iranului, "în conformitate cu acordurile care o leagă de partenerii săi şi cu principiul apărării colective legitime", a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP, conform Agerpres.

"Franţa îşi exprimă toată susţinerea şi deplina solidaritate cu ţările prietene, care au fost ţinte deliberate ale rachetelor şi dronelor Gardienilor Revoluţiei şi care au fost târâte într-un război pe care nu ele l-au ales – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman şi Iordania", a declarat Jean-Noel Barrot într-o conferinţă de presă.

Şeful diplomaţiei franceze a declarat că atacurile "unilaterale" ale Israelului şi SUA asupra Iranului ar fi trebuit să fi fost dezbătute în organismele multilaterale înfiinţate exact în acest scop, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), notează Reuters.

"Toată lumea ar fi putut să-şi asume responsabilităţile pentru că doar prin prezentarea în faţa Consiliului de Securitate (al ONU) utilizarea forţei poate dobândi legitimitatea necesară", a declarat Barrot presei după o reuniune la MAE francez.

"Aproximativ 400.000 de francezi locuiesc sau sunt în trecere în 12 din regiunea" devenită scena unui conflict, a indicat Barrot, adăugând că, până în acest moment, nu au fost raportate victime în rândul cetăţenilor francezi din zona Golfului şi Orientului Mijlociu.

"Dispozitivul nostru este deja organizat local pentru a facilita ieşirile pe cale terestră atunci când este posibil, ceea ce nu este cazul în toate ţările respective", a detaliat el.

În acest context, şeful diplomaţiei franceze a făcut apel la "detensionare". "Escaladarea militară trebuie să înceteze cât mai repede posibil", a reiterat el.

"Prelungirea nelimitată a operaţiunilor militare fără un scop precis implică riscul declanşării unui proces care ar putea antrena Iranul şi regiunea într-o perioadă lungă de instabilitate", a insistat ministrul francez de externe.

"În Liban, (gruparea) Hezbollah a comis o mare greşeală, pentru care populaţia a plătit în această dimineaţă preţul cu zeci de morţi şi zeci de mii de persoane strămutate, angrenând-o într-un conflict în care autorităţile, la fel ca poporul libanez, refuză să fie atrase", a continuat el, făcând apel la Hezbollah "să pun capăt imediat acestor operaţiuni" împotriva Israelului.