Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer pentru că nu i-a permis să atace Iranul de pe Diego Garcia: „A durat mult să se răzgândească”

Donald Trump a spus că este „foarte dezamăgit” de Keir Starmer pentru că l-a împiedicat să folosească insula Diego Garcia din Oceanul Indian pentru a ataca Iranul. Într-un interviu pentru The Telegraph, președintele SUA a declarat că refuzul inițial al prim-ministrului de a permite forțelor americane să utilizeze baza din Insulele Chagos „a fost diferit de orice s-a mai întâmplat între țările noastre până acum”.

Marea Britanie nu a permis SUA să lanseze atacuri de la baze precum Diego Garcia și RAF Fairford, invocând dreptul internațional. Cu toate acestea, prim-ministrul a cedat duminică seară și a declarat că va permite SUA accesul la Diego Garcia în „scopuri defensive specifice și limitate”.

Domnul Trump a spus că lui Starmer „i-a luat mult prea mult timp să se răzgândească”.

„Probabil că nu s-a mai întâmplat niciodată asta între țările noastre. Se pare că era îngrijorat de legalitate”, a spus Trump.

Disputa privind Diego Garcia l-a determinat pe președinte să-și retragă sprijinul pentru controversatul acord Chagos al prim-ministrului de a ceda proprietatea asupra teritoriului din Oceanul Indian către Mauritius și de a închiria în schimb baza militară.

Domnul Trump a declarat pentru The Telegraph: „Dintr-o dată, Mauritius revendica dreptul de proprietate. Ar fi trebuit să lupte pentru a o deține sau să-l oblige să o ia, dacă vreți să știți adevărul. Dar nu, am fost foarte dezamăgiți de Keir”, a mai spus Trump.

La două zile după ce SUA au început atacurile asupra Iranului, președintele a declarat că operațiunea a pornit cu „mult înainte de termen”.

Trump a sugerat că Starmer ar fi trebuit să aprobe întotdeauna utilizarea Diego Garcia de către americani, deoarece Iranul este responsabil pentru uciderea „mulților oameni din țara dumneavoastră”.

„Există oameni fără brațe, picioare și fețe care au fost aruncați în aer. Iranul reprezintă 95% dintre aceștia. Acele evenimente oribile au fost cauzate de Iran”, a spus Trump, fără a se referi la cazuri specifice.

Trump a mai spus că acordul Chagos a fost „un lucru foarte conștient”.

„Ar fi fost mult mai bine din punct de vedere legal dacă și-ar fi păstrat proprietatea asupra terenului și nu l-ar fi dat unor persoane care nu erau proprietarii de drept”, a spus el.

Referindu-se la schimbarea de direcție a lui Starmer în privința Diego Garcia, el a adăugat: „Este util. A durat mult prea mult. Mult prea mult timp”.

Prim-ministrul britanic se confruntă, de asemenea, cu reacții negative din partea republicanilor de la Washington în urma amânării.

Luni, o dronă de atac unidirecțională iraniană Shahed a lovit baza britanică RAF Akrotiri din Cipru, fiind astfel prima țară din Uniunea Europeană lovită de Iran.

Militarii britanici au primit o alertă de avertizare privind o „amenințare la adresa securității”, îndemnându-i să se adăpostească, în contextul în care exploziile s-au auzit în zona Limassol, unde se află baza. Nu au existat victime, dar Ministerul Apărării a mutat ulterior familiile militarilor departe de bază.

Deși a declarat că susține distrugerea capacităților de atac iraniene „la sursă”, Starmer nu a autorizat trupele britanice să se alăture ofensivei americano-israeliane.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis într-unul dintre primele valuri de atacuri declanșate asupra Teheranului. Republica Islamică a răspuns prin atacarea cu rachete și drone a bazelor americane, centrelor militare israeliene și țintelor civile din Orientul Mijlociu .

De ce este Diego Garcia crucial

Diego Garcia, deținută de Marea Britanie, se află la 3.850 km de coasta de sud a Iranului. Aceasta o plasează în afara razei de acțiune a rachetelor balistice iraniene, dar în raza de acțiune a bombardierelor americane B2.

Marea Britanie susține că acordul de cedare a proprietății asupra Insulelor Chagos este singura modalitate de a proteja funcționarea în continuare a bazei. La scurt timp după preluarea mandatului, Trump a declarat că susține acordul și crede că acesta va ajuta baza militară, o poziție lăudată de oficialii britanici drept o victorie diplomatică.

Cu toate acestea, s-a răzgândit pe 20 ianuarie, lansând un atac împotriva acordului pe platforma sa Truth Social.

Domnul Trump a spus că a fost un act de „mare stupiditate” din partea Regatului Unit, înainte de a-și schimba poziția pentru a doua oară 10 zile mai târziu, când a spus că este „cea mai bună” înțelegere pe care Starmer ar fi putut-o face în aceste circumstanțe.

Pe 10 februarie, Trump a anunțat încă o dată că se opune acordului, după ce se crede că Marea Britanie i-a refuzat cererea de a utiliza baza înainte de atacurile asupra Iranului.

Potrivit publicației The Telegraph, Pentagonul a solicitat sâmbătă utilizarea bazelor britanice pentru a distruge capacitățile de lansare de rachete iraniene.

Cererea a venit în contextul în care Iranul a folosit rachete pentru a ataca cetățeni fără discriminare în Orientul Mijlociu, o mișcare care, conform dreptului internațional, ar fi facilitat acordul Marii Britanii. Rachetele și dronele Iranului au lovit ținte în Israel și în Golf, inclusiv în Bahrain, Oman, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Sute de mii de cetățeni britanici sunt blocați în regiune. Duminică, miniștrii plănuiau una dintre cele mai mari evacuări de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Într-o operațiune fără precedent, cel puțin 94.000 de britanici din Emiratele Arabe Unite și alte națiuni din Golf și-au înregistrat deja locațiile și datele de contact la Ministerul de Externe, fiind pregătiți pentru evacuare.

Mai multe zone din capitala Iranului, Teheran, au fost atacate duminică, în timp ce marina și forțele aeriene americane își continuau eforturile de a obține supremația aeriană totală.

După mai puțin de 48 de ore de război, forțele americane și israeliene au eliminat o mare parte din conducerea de top a Iranului, au distrus zeci de lansatoare de rachete și au scufundat nouă nave de război ale regimului.

Duminică, Trump a declarat că liderii interimari ai Iranului sunt dispuși să înceapă discuțiile de încetare a focului și a dezvăluit că operațiunile de acolo au fost concepute să dureze patru săptămâni sau o perioadă mai scurtă dacă Teheranul s-ar așeza la masa negocierilor pentru a conveni asupra unui acord nuclear.

„Am anticipat întotdeauna patru săptămâni. De asemenea, am anticipat două-trei săptămâni pentru a elimina o parte din conducere, dar i-am eliminat pe toți într-o singură zi. Deci a fost mult înainte de termen. Am considerat-o întotdeauna o operațiune de patru săptămâni”, a spus el.

„Vor cu ardoare să facă o înțelegere. Am spus că ar fi trebuit să o facă acum o săptămână”, a subliniat Trump.