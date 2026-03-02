Rachetele balistice iraniene pot fi lansate până în Europa. MAE israelian: „Regimul ayatollahilor iranieni amenință pacea mondială”

Foto: Captură israelmfa / Instagram

Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat, luni, o poză pe Instagram, în care arată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene. Potrivit instituției, raza de acțiune se întinde până aproape de mijlocul Poloniei, acoperind complet România.

„Capacitatea balistică a Iranului se extinde dincolo de Orientul Mijlociu. Regimul ayatollahilor iranieni amenință pacea mondială”, se arată în descrierea postării.

Potrivit imaginii, România este acoperită complet de raza rachetelor. Distanța pe cale aeriană dintre România și Iran este de aproximativ 2,876 kilometri. Astfel, Iranul ar putea dispune cel puțin de rachete cu rază medie de acțiune.

Ce este o rachetă balistică

Rachetele balistice sunt propulsate inițial de rachete, dar apoi urmează o traiectorie fără propulsie, în cădere liberă, către țintele lor. Ele sunt clasificate în funcție de distanța maximă pe care o pot parcurge, care depinde de puterea motoarelor (rachetelor) și de greutatea încărcăturii. Pentru a mări distanța de zbor a unei rachete, rachetele sunt stivuite una peste alta într-o configurație denumită „etajare”, potrivit Arms Control Association.

Există patru clasificări generale ale rachetelor balistice:

Rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, care parcurg mai puțin de 1.000 de kilometri;

Rachete balistice cu rază medie de acțiune, care parcurg între 1.000 și 3.000 de kilometri;

Rachete balistice cu rază intermediară de acțiune, care parcurg între 3.000 și 5.500 de kilometri;

Rachete balistice intercontinentale (ICBM), care parcurg mai mult de 5.500 de kilometri.

Rachetele balistice cu rază scurtă și medie de acțiune sunt denumite „rachete balistice de teatru”, în timp ce ICBM-urile sau rachetele balistice cu rază lungă de acțiune sunt denumite „rachete balistice strategice”. Rachetele sunt adesea clasificate în funcție de tipul de combustibil: combustibili lichizi sau solizi.

Rachetele cu combustibil solid necesită mai puțină întreținere și timp de pregătire decât rachetele cu combustibil lichid, deoarece combustibilii solizi conțin atât combustibilul, cât și oxidantul, în timp ce rachetele cu combustibil lichid trebuie să păstreze cele două componente separate până în momentul lansării.