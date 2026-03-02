Zelenski speră că preconizatele negocieri de pace cu Moscova vor avea loc, în pofida războiului în Orientul Mijlociu

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Facebook/Volodymyr Zelenskyy

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că speră în continuare că discuţiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA vor avea loc între 5 şi 8 martie, în pofida războiului în Orientul Mijlociu care provoacă temeri Kievului în legătură cu un potenţial impact asupra livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană, potrivit AFP, conform Agerpres. "Nu putem confirma astăzi că reuniunea va avea loc la Abu Dhabi, dar nimeni nu a anulat-o. Întâlnirea ar trebui să aibă loc", a spus Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă.

O nouă rundă de discuţii între Kiev şi Moscova, cu mediere americană, era preconizată pentru începutul lunii martie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), pentru a încerca să se găsească o soluţie negociată la războiul din Ucraina, intrat în al cincilea an.

Dar conflictul care se extinde în Orientul Mijlociu, declanşat de atacurile masive ale SUA şi Israelului asupra Iranului din weekend, pune sub semnul întrebării posibilitatea organizării unei noi runde de discuţii în EAU.

"Din cauza luptelor în curs, nu putem confirma astăzi că reuniunea va avea loc la Abu Dhabi, dar nimeni nu a anulat-o. Întâlnirea ar trebui să aibă loc", a afirmat Volodimir Zelenski, răspunzând întrebărilor unor jurnalişti, între care şi corespondentul AFP.

Turcia şi Elveţia ar putea reprezenta destinaţii alternative pentru găzduirea acestor discuţii, în cazul în care Abu Dhabi ar deveni un loc prea periculos din cauza atacurilor cu rachete şi drone (iraniene), a afirmat Volodimir Zelenski.

Moscova a afirmat de asemenea că "continuarea acestor negocieri" este "în interesul" Rusiei.

"Rămânem total deschişi acestor negocieri, continuăm să apreciem în mod absolut eforturile de mediere depuse de Statele Unite", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic la care a participat şi AFP.

Kievul este, de asemenea, îngrijorat de impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra livrărilor de echipamente către Ucraina, esenţiale pentru apărarea sa antiaeriană împotriva atacurilor ruseşti zilnice.

"Desigur, această problemă ne preocupă şi de aceea suntem în contact cu partenerii noştri", a declarat Zelenski, indicând că, deocamdată, nu a primit încă niciun "semnal" în acest sens din partea europenilor sau americanilor.

"Dar înţelegem şi singuri că un război prelungit – dacă se prelungeşte – şi intensitatea ostilităţilor vor afecta nivelul apărării antiaeriene pentru noi", a adăugat el.

Cel puţin cinci persoane au murit în atacurile aeriene ruseşti asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, între noaptea de duminică spre luni şi la primele ore ale dimineţii, potrivit autorităţilor locale.

Întâlnirile dintre reprezentanţii Kievului şi ai Moscovei din ultimele luni nu au dus până în prezent la progrese concrete, în pofida presiunilor exercitate de Washington pentru găsirea unei soluţii la război, cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.