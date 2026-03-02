Soţia lui Khamenei a murit în urma rănilor suferite în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh avea 79 de ani şi se afla în comă în urma raidului de sâmbătă. Foto: X

Soţia liderului suprem al Iranului Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă într-un raid aerian al SUA asupra reşedinţei sale din Teheran, a murit la rândul ei luni ca urmare a rănilor suferite, potrivit mai multor media iraniene, inclusiv agenţia de presă Tasnim, preluate de AFP.



Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh avea 79 de ani şi se afla în comă în urma raidului, a indicat Tasnim, citată de Agerpres.

Luni, agenția de presă de stat iraniană, Press TV, a relatat că aceasta a „atins statutul de martiriu” în urma atacurilor asupra Iranului .

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh s-a născut într-o familie religioasă distinsă din Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran. Tatăl ei, Mohammad Esmaeil Khojasteh Bagherzadeh, a fost un om de afaceri proeminent în zonă, iar fratele ei, Hassan Khojaste Bagherzadeh, a deținut funcția de director adjunct la postul de radio și televiziune de stat iraniană IRIB.

Ea l-a întâlnit prima dată pe Ali Khamenei în 1964, în timpul unui eveniment privat. Cuplul s-a căsătorit în 1965.

Chiar dacă era căsătorită cu una dintre cele mai influente persoane din Republica Islamică, Bagherzadeh a păstrat o prezență publică remarcabil de discretă. Rareori participa la evenimente oficiale și evita în principal chestiunile politice, concentrându-se în schimb pe familia și obligațiile religioase.

Bagherzadeh și Khamenei au avut șase copii - patru fii și două fiice. Potrivit agenției de știri iraniene Fars, mai mulți membri ai familiei apropiate a lui Khamenei au murit în atacurile care au început sâmbătă dimineață. Fiica, ginerele și nepoata lui Khamenei au fost ucise, potrivit agenției de știri Fars.