ÎPS Teodosie trebuie să plece din vila "Nicolae Pilescu". Clădirea revine la stat, după ce expiră decretul lui Ceauşescu

ÎPS Teodosie trebuie să plece din vila "Nicolae Pilescu". Foto: Agerpres

ÎPS Teodosie trebuie să plece din vila istorică „Nicolae Pilescu”, situată în apropierea Cazinoului din Constanța, după ce expiră, în 23 martie, perioada de 50 de ani în care Arhiepiscopia Tomisului a beneficiat de folosință gratuită a imobilului, în urma unui decret semnat de Nicolae Ceauşescu. Vila de peste 600 mp, care între timp a devenit şi monument istoric, a servit drept reședință oficială a lui Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, notează Dobrogea Live.

Secretariatul de Stat pentru Culte a precizat, pentru sursa amintită, că imobilul va reveni în proprietatea statului și administrarea municipiului Constanța, fără a fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare.

“După expirarea perioadei de 50 de ani, dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului proprietate de stat, situat în municipiul Constanţa, str. Bulevardul Elisabeta nr. 21, judeţul Constanţa, compus din teren în suprafaţă de 366 mp și construcţii în suprafață desfășurată de 620,42 mp, conform prevederilor art. 350 alin. (2) lit. e) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept, fără a fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare, iar imobilul revine în proprietatea statului român şi în administrarea municipiului Constanţa”, a transmis Secretariatul de Stat pentru Culte.

Vila "Nicolae Pilescu", ridicată în 1903

Vila a fost ridicată în 1903 și a aparţinut medicului comunei (oraşului) Constanţa, Nicolae Pilescu, care a ridicat imobilul după sistematizarea Bulevardului Elisabeta şi organizarea promenadei pe malul mării.

Faţada are la parter 4 ferestre cu privire spre mare, uşi tripartite în arc turtit, deasupra cărora sunt elemente decorative, ghirlande, bolţari, volute. Feroneria este specifică stilului Art Nouveau şi este bogat ornamentată.