Programul zborurilor speciale operate de Tarom pentru pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu

Tarom organizează două zboruri speciale, luni seară, pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Sursa foto: Profimedia Images

Tarom a transmis că organizează două zboruri speciale, la Cairo, pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Aceştia sunt aproximativ 300 de cetățeni evacuaţi din Israel prin Egipt. "Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo, iar cursele au fost programate pentru seara zilei de 2 martie", a precizat compania într-un comunicat.

Astfel, luni seară, sunt organizate două curse spre Cairo, după următorul program:

Zbor special 1

Decolare de pe Otopeni : RO101 - OTP dep 19:30 (02 MAR)

: RO101 - OTP dep 19:30 (02 MAR) Sosire la Cairo : CAI arr 22:15 (02 MAR)

: CAI arr 22:15 (02 MAR) Plecare din Cairo : 102- CAI dep 23:15 (02 MAR)

: 102- CAI dep 23:15 (02 MAR) Sosire la Otopeni: - OTP arr 02:05 (03 MAR)

Zbor Special 2

Plecare de la Otopeni : RO 1101 -OTP dep 22:00 (02 MAR)

: RO 1101 -OTP dep 22:00 (02 MAR) Sosire la Cairo: -CAI arr 00:45 (03 MAR)

-CAI arr 00:45 (03 MAR) Plecare din Cairo : RO 1102 - CAI dep 01:45 (03 MAR)

: RO 1102 - CAI dep 01:45 (03 MAR) Aterizare la Otopeni - OTP arr 04:35 (03 MAR)

"Reprogramarea zborurilor speciale pentru seara de 2 martie se realizează în coordonare cu autoritățile române, egiptene, Consulatul României la Cairo și organizatorii de grupuri", s-a mai precizat în comunicatul Tarom.