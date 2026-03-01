28 de elevi din Vrancea sunt blocați pe aeroportul din Dubai, după închiderea spațiului aerian din EAU: „Părinții sunt îngrijorați”

Mai mulți români au rămas blocați în Dubai. Sursa foto: Alina Răducan

28 de elevi ai unui liceu din Focșani, aflați într-o excursie în Dubai, nu pot reveni în țară după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au închis spațiul aerian și au suspendat zborurile din cauza conflictului în Orientul Mijlociu.

Grupul este format din elevi cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani și două profesoare și ar fi trebuit să revină în țară în cursul zilei de duminică, 1 martie.

Din cauza conflictului în regiuneâ, zborurile comerciale au fost anulate, iar grupul a rămas blocat în Dubai.

În prezent, elevii sunt cazați la un hotel din apropierea aeroportului.

Un părinte a mărturisit că însoțitorii elevilor au sunat la Consulat și li s-a transmis să stea cazați în apropierea aeroportului pentru că nu se știe când vor putea fi reluate zborurile.

„Trebuiau să decoleze de pe aeroportul din Dubai. Întreg grupul a mers la aeroport, au făcut check-in și apoi au fost anunțați că au fost anulate toate zborurile. Au sunat la Consulat și li s-a spus să stea cazați în apropierea aeroportului. Asta-noapte am vorbit cu băiatul meu.

Vă dați seama, atât el și întreg grupul sunt speriați. Toată ziua de sâmbătă au primit alerte pe telefoane să rămână în interior, să nu iasă pe străzi și să nu stea aproape de ferestre.

Este o situație critică. Toți părinții suntem îngrijorați și așteptăm cu nerăbdare să fie deschis spațiul aerian ca să se întoarcă cu bine acasă”, a povestit unul dintre părinți pentru Jurnal de Vrancea.

De asemenea, în acest context, Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, a explicat duminică, la Antena 3 CNN, că MAE este în contact cu circa 1.000 de cetățeni români aflați în Dubai, Doha, Iran și Israel, care au solicitat informații sau sprijin consular.

Acesta a mai precizat că numărul operatorilor care răspund la telefon a crescut, însă admite că numărul apelurilor este în continuare foarte mare. „Îi rugăm pe cetățeni să aibă răbdare și să continue să încerce să contacteze consulatele”, a mai subliniat acesta.