Iranul are un ayatollah interimar după uciderea lui Khamenei. Cine e Alireza Arafi

Iranul are un ayatollah interimar după lichidarea lui Khamenei. Cine e Alireza Arafi. FOTO: Profimedia Images

Iranul a constituit un consiliu interimar de conducere care să administreze țara după uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Din acest consiliu fac parte ayatollahul Alireza Arafi, președintele Masoud Pezeshkian și șeful sistemului judiciar, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i,, scrie CNN.

Constituția țării prevede că, în cazul în care liderul suprem nu mai este la putere, un consiliu de conducere provizoriu, format din președinte, șeful sistemului judiciar și un cleric superior din puternicul Consiliu al Gardienilor, ar trebui să-i preia responsabilitățile până când un nou lider este ales de Adunarea Experților, formată din 88 de membri.

Numele lui Alireza Arafi, 67 de ani, a fost menționat de CNN în analiza privind cine ar putea fi succesorul lui Ali Khamanei.

Arafi nu e succesorul permanent al lui Khamenei, doar asigură interimatul.

Cine e Alireza Arafi

O figură mai puțin cunoscută, Arafi este un cleric cunoscut, cu funcții în instituțiile de stat, și totodată un apropiat al lui Khamenei. În prezent, este vicepreședinte al Adunării Experților și a fost membru al Consiliului Gardienilor, care verifică candidații la alegeri și legile adoptate de parlament. Este, de asemenea, șeful sistemului seminariilor din Iran.

Potrivit lui Alex Vatanka, de la Middle East Institute, disponibilitatea lui Khamenei de a-l numi pe Arafi în funcții înalte și „strategic sensibile” arată că avea „o mare încredere în abilitățile lui birocratice”.

Totuși, Arafi nu este considerat o „greutate” politică și nu are legături strânse cu establishmentul de securitate. Se spune că este priceput în tehnologie și fluent în arabă și engleză, și că a publicat 24 de cărți și articole, a scris Vatanka.