Cel mai mare coșmar al Dubaiului se adeverește: Un oraș considerat sigur este lovit acum de rachete

1 minut de citit Publicat la 14:05 01 Mar 2026 Modificat la 14:06 01 Mar 2026

Aeroportul Internațional Dubai (DXB), cel mai aglomerat hub internațional din lume, a fost lovit sâmbătă seara de o dronă / Sursa foto: captură video Facebook

Dubai, oraș cunoscut pentru luxul, inovațiile și atracțiile uimitoare, a intrat sâmbătă în alertă, după ce sistemele de apărare au interceptat rachete și drone iraniene care zburau peste faimoasele zgârie-nori, în timp ce au avut loc explozii aleatorii, iar norii de fum negru se ridicau din cele mai renumite zone ale orașului.

Cel mai cunoscut hotel din Dubai, Burj Al Arab, a fost lovit sâmbătă seară de resturile unei drone.

Un comunicat al Biroul de presă al Dubaiului a transmis: „Autoritățile competente din Dubai au anunțat că o dronă a fost interceptată, iar fragmentele acesteia au cauzat un incendiu mic pe fațada exterioară a hotelului Burj Al Arab. Echipele de protecție civilă au reușit să controleze incidentul fără victime”.

Și Aeroportul Internațional Dubai (DXB), cel mai aglomerat hub internațional din lume, a fost lovit sâmbătă seara de o dronă iraniană, incident care a dus la evacuarea urgentă a terminalelor și la rănirea a patru persoane, au anunțat autoritățile locale.

Iranul a lansat un val fără precedent de atacuri aeriene în regiune, care a vizat baze americane. Atacul nu a zguduit doar orașul, ci și imaginea Dubaiului, cunoscut ca un oraș sigur și protejat.

De-a lungul timpului, Dubai s-a mândrit mereu cu siguranța sa. De altfel, mulți localnici își lasă încă mașinile și casele neîncuiate, scrie publicația Fortune.

Rețelele sociale sunt pline de videoclipuri cu obiecte care zboară pe cer, o scenă de neconceput în Dubai.

Un restaurant din Dubai International Financial Center, principalul centru financiar al Orientului Mijlociu, le-a cerut în mod neașteptat clienților să plătească și să plece pentru a se putea închide mai devreme.

Panica s-a instalat peste tot. În unele supermarketuri, clienții au abandonat cumpărăturile și au ieșit fugind.

Ulterior, autoritățile au transmis populației să se liniștească, asigurându-i pe oameni că există suficiente provizii.

Rachetele au lovit un centru de servicii al unei baze americane și clădiri rezidențiale în Bahrain, iar o dronă a lovit aeroportul din Kuwait.

De altfel, toate companiile aeriene care operează pe aeroporturile din țară au suspendat zborurile către și dinspre destinațiile emirateze Dubai și Abu Dhabi.