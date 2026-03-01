Un complex din Abu Dhabi care găzduia ambasade a fost avariat de fragmente de la drone interceptate

1 minut de citit Publicat la 15:21 01 Mar 2026 Modificat la 15:21 01 Mar 2026

Fragmente de dronă au căzut pe faţada complexului Turnurilor Etihad / sursă foto: Profimedia Images

Fragmente de la drone interceptate au avariat un complex din Abu Dhabi care găzduia ambasada Israelului şi alte misiuni internaţionale, provocând răni minore unei femei şi unui copil, informează duminică biroul pentru media de la Abu Dhabi, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Fragmente de dronă au căzut pe faţada complexului Turnurilor Etihad după o interceptare care a provocat zgomote puternice auzite la mare distanţă, a informat biroul pentru media.

După ce SUA şi Israelul au lansat lovituri asupra Iranului sâmbătă, acesta a anunţat că va lovi bazele americane din regiune.

Însă în urma interceptărilor fragmente de drone şi obuze au lovit o serie de zone civile şi comerciale în mai multe oraşe din Golf, amplificând impactul conflictului asupra huburilor regionale de aviaţie şi comerciale.

În Dubai, două persoane au fost lovite de şrapnele de la drone care au căzut peste două case după ce aparatele aeriene au fost interceptate, a anunţat biroul de stat pentru media.

Aeroportul internaţional din Dubai, hotelul Burj Al Arab şi insula construită artificial Palm Jumeirah au suferit pagube în cursul nopţii, la fel ca şi aeroportul internaţional din Abu Dhabi.

Nori groşi de fum continuă să se ridice deasupra portului Jebel Ali, unde un doc de acostare a luat foc duminică din cauza fragmentelor rezultate în urma interceptării unei rachete.