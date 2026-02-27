„Jumătate dintre plajele Ciprului riscă să dispară”. Țara se confruntă cu o creștere a nivelului mării fără precedent

Cipru, având în vedere poziția sa geografică, este deosebit de vulnerabilă la încălzirea globală și la schimbările climatice. Foto: Profimedia Images

Aproape jumătate dintre plajele din Cipru sunt în pericol de dispariție, a avertizat președintele Cyprus Institute, Stavros Malas. În lipsa unor măsuri eficiente de combatere a crizei climatice, până la sfârșitul secolului, insula se va confrunta o o creștere a nivelului mării de până la un metru, relatează CyprusMail.

Malas a avertizat, la o conferință internațională privind gestionarea resurselor naturale, că schimbările climatice generează o criză în escaladare în regiunea Levant.

„Dacă nu sunt luate măsuri imediate, jumătate dintre plajele Ciprului riscă să dispară”, a spus președintele institutului de cercetare din Aglandjia.

Criza climatică a afectat profund țara: de la eroziune costieră, la creșterea temperaturii cu trei până la cinci grade Celsius, la valuri de căldură prelungite și episoade mai frecvente de precipitații extreme.

Stavros Malas a atras atenția că Cipru, având în vedere poziția sa geografică, este deosebit de vulnerabilă la încălzirea globală și la schimbările climatice și trebuie să treacă rapid de la strategie la acțiune.

În discuțiile anterioare cu comisarul european pentru pescuit, Costas Kadis, Malas și-a reiterat poziția potrivit căreia „creșterea nivelului mării în jurul Ciprului amenință întreaga insulă” și a subliniat necesitatea unor măsuro științifice și politice coordonate.

În deschiderea conferinței, comisarul pentru mediu, Antonia Theodosiou, a declarat că, deși strategiile pentru gestionarea resurselor naturale sunt esențiale, „adevărata provocare este implementarea”.

Comisarul a evidențiat importanța unui cadru regional credibil, susținut politic, cu obiective și indicatori clari, cooperare intersectorială eficientă și structuri de finanțare coordonate.

Conferința, găzduită de Cyprus Institute, a reunit guverne, oameni de știință, organizații internaționale și instituții financiare pentru a promova soluții integrate. Scopul său este consolidarea legăturii dintre știință și politici publice și sprijinirea rezilienței climatice în regiunea mediteraneană.