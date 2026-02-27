Vizita oficială a şefei diplomaţiei române în Slovenia, prima la acest nivel după cinci ani. Mesajul transmis de Oana Ţoiu

Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, în vizită oficială în Slovenia. Sursa foto: Facebook/Oana Ţoiu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a încheiat vineri vizita oficială în Republica Slovenia, la invitaţia viceprim-ministrului şi ministrului Afacerilor Externe şi Europene, Tanja Fajon, care a marcat o etapă de consolidare a dialogului politic şi de dinamizare a cooperării economice şi sectoriale între Bucureşti şi Ljubljana, fiind prima vizită la acest nivel din ultimii cinci ani, potrivit Agerpres. "Am avut bucuria unui dialog deschis cu românii care trăiesc, studiază sau muncesc în Slovenia. Le-am transmis că Ministerul Afacerilor Externe rămâne un partener activ pentru diaspora și vom continua să susținem acele proiecte care mențin vie legătura cu identitatea românească și care transformă distanța în oportunități de conectare", a declarat şefa diplomaţiei române.

Programul vizitei a inclus, potrivit unui comunicat transmis de MAE, consultări politice cu omologul sloven, primirea la preşedintele Republicii Slovenia, Natasa Pirc Musar, un dialog cu mediul academic, o întâlnire de susţinere a excelenţei româneşti în tehnologie şi o întâlnire cu comunitatea românească din Slovenia la Ambasada României din Ljubljana.

În cadrul discuţiilor bilaterale, ministrul Oana Ţoiu a salutat nivelul record al schimburilor comerciale, care au depăşit în 2025 pragul de 1,7 miliarde de euro. Totodată, a mulţumit Sloveniei pentru sprijinul constant în procesul de aderare a României la OCDE, în contextul în care România a primit vineri avizul formal pozitiv în cadrul Comitetului pentru Guvernanţă Publică al Organizaţiei, al 22-lea din cele 25 necesare.

"Am încheiat vizita oficială la Ljubljana în mijlocul comunității românești din Slovenia, la sediul Ambasadei, alături de ambasadorul Alexandru Grădinar și de consulul onorific de la Koper, domnul Ludvik Glavina.

Am avut bucuria unui dialog deschis cu românii care trăiesc, studiază sau muncesc în Slovenia. Fie că vorbim despre mediul academic, proiecte culturale sau inițiative economice, românii de aici sunt cei mai buni ambasadori ai noștri. Ei sunt cei care construiesc, zi de zi, punți reale de încredere și colaborare între cele două țări.

Le-am transmis că Ministerul Afacerilor Externe rămâne un partener activ pentru diaspora și vom continua să susținem acele proiecte care mențin vie legătura cu identitatea românească și care transformă distanța în oportunități de conectare. Mulțumesc tuturor celor care au ajuns în această seară la întâlnirea de la ambasadă dar și pentru primirea caldă și pentru tot ceea ce faceți pentru ca România să fie respectată și apreciată în Slovenia!", a scris şefa diplomaţiei române într-o postare pe Facebook.

Agenda a cuprins discuţii despre consolidarea cooperării în domenii de interes comun, precum industriile, apărarea, securitatea maritimă şi protecţia civilă. De asemenea, a fost stabilit un mecanism de schimb de bune practici în domeniul turismului pentru a creşte fluxurile de vizitatori între cele două state.

Ministrul Oana Ţoiu a discutat cu oficialii sloveni despre coordonarea în cadrul formatelor ONU şi a negocierilor din interiorul UE, dar şi despre rolul României la conducerea Iniţiativei Central Europene (ICE) şi viitoarea preluare a preşedinţiei Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), formate în care Slovenia este un partener valoros, se arată în comunicat.

Programul a inclus, de asemenea, participarea ministrului Oana Ţoiu la o dezbatere interactivă cu studenţii facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Sociale, sub egida Forumului Strategic Bled.

În ultima parte a vizitei, ministrul Afacerilor Externe s-a întâlnit cu lotul naţional al României participant la Olimpiada Internaţională de Iarnă de Inteligenţă Artificială (IAIO 2026). Ministrul Oana Ţoiu i-a felicitat pe elevii români care au câştigat o medalie de argint şi două de bronz, subliniind că succesul lor reconfirmă statutul României de pol de talent în tehnologia viitorului.

Finalul vizitei oficiale a fost dedicat comunităţii de români din Republica Slovenia, la sediul Ambasadei României la Ljubljana, alături de ambasadorul României în Slovenia, Alexandru Grădinar, şi a consulului onorific de la Koper, domnul Ludvik Glavina. În cadrul unei discuţii calde şi deschise, ministrul Oana Ţoiu a punctat rolul esenţial pe care românii de aici îl joacă în consolidarea punţilor academice, culturale şi economice dintre cele două ţări. Ministrul a reafirmat angajamentul MAE de a rămâne un partener activ pentru diaspora, susţinând proiectele care menţin vie legătura cu identitatea românească, punctează comunicatul menţionat.