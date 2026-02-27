O companie puternică dă afară 4.000 de angajați, cam 40% din personal. Spune că nu are probleme, dar dă vină pe inteligența artificială

Block, compania care deține Square, Cash App și Afterpay, dă afară 4.000 de angajați, adică aproximativ 40% din personal. Într-o scrisoare către acționari, semnată de cofondatorul Jack Dorsey, dă vina pe inteligența artificială, scrie CNN.

Compania va concedia peste 4.000 de oameni, iar numărul total de angajați va scădea la puțin sub 6.000. Dorsey crede că, în viitorul apropiat, majoritatea companiilor se vor confrunta cu o decizie similară.

Reducerile vin într-un moment în care inteligența artificială schimbă rapid locurile de muncă din sectorul tech și amplifică temerile legate de viitorul pieței muncii. Companii precum Amazon, Meta, Microsoft și Verizon au făcut, în ultimul an, disponibilizări ample de personal, legate indirect de impactul AI.

„O echipă semnificativ mai mică, folosind instrumentele pe care le construim, poate face mai mult și poate face mai bine. Iar capacitățile instrumentelor de inteligență se dezvoltă și se acumulează tot mai repede, de la o săptămână la alta”, a scris Dorsey.

Directoarea financiară a Block, Amrita Ahuja, a formulat ideea și mai direct în ghidajul financiar al companiei: „Vedem o oportunitate să ne mișcăm mai repede cu echipe mai mici, dar foarte talentate, folosind AI pentru a automatiza mai multă muncă.”

Într-o postare pe X, Dorsey a insistat că reducerile nu au loc pentru că afacerea ar avea probleme, ci dimpotrivă.

Multe dintre companiile care concediază masiv și dau vina pe AI făcuseră profituri mari în anii pandemiei, când cererea pentru servicii online crescuse. Block, de exemplu, avea 3.835 de angajați la finalul lui 2019 și ajunsese la peste 10.000 înainte de concedierile anunțate joi. Meta aproape că își dublase numărul de angajați în aproximativ doi ani. Acum, liderii din tech reduc personalul și se întorc spre nivelurile de dinainte de pandemie.

Dorsey a precizat că angajații afectați vor primi compensații pentru cel puțin 20 de săptămâni (sau mai mult, în funcție de vechime), vor avea beneficii din acțiuni până la finalul lunii mai, șase luni de asigurare medicală, vor păstra dispozitivele de la companie și vor primi un bonus suplimentar de 5.000 de dolari. Investitorii au reacționat pozitiv la anunț. Acțiunile Block au urcat cu până la 24% după comunicat.

Tăierile vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul AI asupra forței de muncă, în timp ce giganți precum Anthropic și OpenAI lansează constant noi instrumente pentru companii. Chiar săptămâna aceasta, Anthropic și-a actualizat modelul popular Claude pentru sarcini de birou din resurse umane, design și administrarea averii. Acțiunile companiilor software au scăzut brusc la începutul acestei luni, după ce Anthropic a lansat actualizări pentru instrumentul Claude Cowork.