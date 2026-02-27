Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria

Cabluri cu fibră optică pe fundul oceanului - Randare 3D. Sursa foto: Getty Images

După aproape patru decenii de la instalare și mai bine de două decenii de la scoaterea din uz, TAT-8, primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume, este în curs de recuperare de pe fundul Oceanului Atlantic. Operațiunea marchează sfârșitul fizic al unei infrastructuri care a schimbat fundamental comunicațiile globale, potrivit publicației Tom's Hardware.

Un moment de cotitură în istoria comunicațiilor

TAT-8 (Trans-Atlantic Telephone 8) a fost construit de companiile AT&T, British Telecom și France Telecom. Cablul a intrat oficial în serviciu la 14 decembrie 1988 și a reprezentat al optulea sistem de cablu transoceanic peste Atlantic. Totuși, a fost primul care a transmis trafic utilizând fibre optice în locul cablurilor de cupru, inaugurând o nouă eră tehnologică.

Capacitatea sa a fost epuizată în doar 18 luni de la lansare, un fapt care a demonstrat viabilitatea modelului tehnologic și a deschis calea pentru toate marile cabluri submarine care au urmat. Până în 2001, seria TAT ajunsese deja la numărul 14, confirmând ritmul accelerat al dezvoltării comunicațiilor globale.

La momentul lansării, celebrul autor de science-fiction Isaac Asimov s-a adresat publicului din Paris și Londra printr-o legătură video realizată din New York, descriind evenimentul drept „această călătorie inaugurală peste mare pe o rază de lumină”. Expresia a surprins perfect esența revoluției aduse de fibra optică.

De la inovație la abandon

În 2002, TAT-8 a fost scos din funcțiune după apariția unei defecțiuni a cărei remediere s-a dovedit prea costisitoare. De atunci, cablul a rămas pe fundul oceanului timp de peste 20 de ani.

Astăzi, compania Subsea Environmental Services desfășoară operațiunea de recuperare a cablului din apropierea Portugaliei. Misiunea este realizată cu ajutorul navei MV Maasvliet, o navă diesel-electrică nouă, aflată abia la al patrulea voiaj de la ieșirea din șantierul naval, în ianuarie 2025.

Operațiunea nu este lipsită de provocări. Sezonul timpuriu de uragane a afectat desfășurarea lucrărilor, furtunile obligând nava să își modifice traseul și reducând cantitatea de cablu recuperată față de planul inițial. În plus, cablul din fibră optică trebuie bobinat manual în cala navei, deoarece bobinarea mecanizată ar putea deteriora fibrele de sticlă din interior.

O resursă valoroasă într-o lume cu deficit de materii prime

Deși fibra optică a înlocuit cuprul ca mediu de transmitere a semnalului, cablul TAT-8 conține cantități semnificative de cupru de înaltă calitate, utilizat în componentele de alimentare și structurale.

În contextul în care Agenția Internațională pentru Energie estimează că rezervele de cupru ar putea scădea cu 30% în următorul deceniu dacă noile surse nu vor ține pasul cu cererea din industrie, recuperarea a mii de kilometri de cablu reprezintă o sursă importantă de materie primă.

Oțelul din structură va fi refolosit pentru garduri, iar învelișul din polietilenă va fi trimis la o instalație din Țările de Jos pentru a fi transformat în granule utilizate la producerea materialelor plastice non-alimentare.

O industrie puțin vizibilă, dar esențială

TAT-8 nu este singurul cablu retras care se află încă pe fundul oceanului. Din aproximativ 2 milioane de kilometri de cablu submarin dezafectat la nivel global, majoritatea nu au fost niciodată recuperați. Subsea Environmental Services este una dintre cele doar trei companii din lume specializate exclusiv în recuperarea și reciclarea cablurilor submarine.

Astfel de operațiuni au și un rol strategic: ele eliberează rutele deja consacrate pentru instalarea unor cabluri noi, fără a afecta zone neatinse ale fundului oceanic.

Moștenirea tehnologică: de la Bell Labs la cultura pop

Tehnologia care a stat la baza TAT-8 a fost dezvoltată și testată la Bell Labs, în Holmdel, New Jersey. Astăzi, fostul centru de cercetare este un complex mixt numit Bell Works. Clădirea este cunoscută publicului larg drept locația de filmare pentru sediul companiei fictive Lumon Industries din serialul Severance, difuzat pe Apple TV+.

În timpul lucrărilor de renovare, muncitorii au descoperit în subsol 18 kilometri de cablu utilizat în testele maritime timpurii ale TAT-8 — o relicvă tehnologică ascunsă la vedere, care amintește de începuturile unei revoluții digitale.

Sfârșitul unei ere

Recuperarea TAT-8 nu este doar o operațiune tehnică sau un exercițiu de reciclare industrială. Este închiderea unui capitol esențial din istoria comunicațiilor globale. Primul cablu transatlantic cu fibră optică a demonstrat că datele pot traversa oceanele „pe o rază de lumină”, transformând pentru totdeauna modul în care lumea comunică.

Astăzi, în timp ce cablul este scos de pe fundul mării și transformat în materii prime pentru noi utilizări, moștenirea sa rămâne vie în infrastructura globală care susține internetul modern.