Cum și-a adus la disperare vecinii un român din UK cu casă de 685.000 €. Și-a făcut garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele

Daniel Toma, de 41 de ani, român din Marea Britanie, și-a construit ilegal lângă casă un garaj uriaș, care le blochează festrele vecinilor FOTO: Daily Mail/ Bradley Page

Un român, șofer de ambulanță privată în Marea Britanie, refuză să-și demoleze mega-garajul pe care l-a construit ilegal lângă casa lui scumpă, chiar dacă vecinii revoltați că structura care le blochează ferestrele și le-a „distrus” viețile au depus numeroase plângeri la autorități.

Daniel Toma, de 41 de ani, a ridicat uriașul garaj metalic, asemănător unei fortărețe, lângă casa lui de aproape 700.000 de euro din Hertfordshire, fără a avea autorizație de construire, potrivit Daily Mail.

Construcția masivă, de culoare verde închis, dotată cu porți electrice înalte și garduri, are o înălțime de 3,4 metri și o lățime de peste șapte metri, depășind ca dimensiuni gardurile vii și aleile din apropiere.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că a primit notificare să demoleze structura, Toma a refuzat să se conformeze, insistând că are nevoie de garajul separat pentru a-și adăposti ambulanțele, el deținând o firmă de ambulanțe private.

„Nu îl voi demola. Oamenii din zonă nu au o problemă cu el”, a declarat românul pentru presa britanică.

Totuși, când reporterul a vizitat strada unde se află garajul, a constatat că acesta se află lângă o trecere de pietoni din fața unei școli primare, iar vecinii s-au declarat furioși.

Peter Loughlin se plânge că garajul i-a blocat vederea de la ferestre și i-a stricat priveliștea: „Este o rușine absolută. Ar trebui să-i fie rușine. Mi-a distrus priveliștea. Locuiesc aici de 30 de ani și îmi distruge viața. Nu mai pot vedea afară cum trebuie. Dacă stau pe scaun și mă uit pe geam, văd un mare zid verde. Este îngrozitor. Am raportat situația la consiliu și nu mă voi opri până nu va fi demolat. Este revoltător”.

Loughlin, care se teme că garajul reduce valoarea casei sale la 350.000 de lire sterline, a mai spus: „Este pur și simplu revoltător. Simt că nu mai vreau să locuiesc aici”.

Bermet Amanaeva, de 40 de ani, care s-a mutat în locuința ei în 2015, a spus că a fost „îngrozită” când structura a fost ridicată. „Este un coșmar. Trebuie să mă uit la ea în fiecare zi. Este atât de urâtă. De asemenea, când intră cu mașinile, trec peste o trecere de pietoni. Este periculos”, a spus ea.

Alți vecini au depus, de asemenea, plângeri oficiale.

Consiliul Hertsmere a refuzat să acorde retroactiv autorizația de construire și a demarat apoi acțiuni de punere în aplicare a legii, notificându-l pe Toma să demoleze construcția.

El a contestat decizia, însă aceasta a fost menținută de Inspectoratul de Planificare, care a pus sub semnul întrebării de ce ar fi necesar un garaj de asemenea dimensiuni și design pentru o locuință familială.

Daniel Toma are o firmă private de ambulanțe și transportă „pacienți cu probleme de sănătate mintală” și „tineri vulnerabili”. De asemenea, asigură transport pentru „prezentări în instanță”. El și-a construit garajul lângă locuința lui de 600.000 de lire sterline (685.000 de euro), fără a avea aprobarea Consiliului Hertsmere.