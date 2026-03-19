Atac surpriză de la un aliat din Golf împotriva lui Trump: „Războiul din Iran e un dezastru”

Ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, care a mediat negocierile dintre Iran şi SUA, i-a reproşat lui Donald Trump că „s-a lăsat atras” de Israel în război într-un moment în care un acord cu Iranul părea „cu adevărat posibil”, relatează, joi, AFP, citată de Agerpres.

Într-un articol de opinie publicat în săptămânalul britanic The Economist, ministrul omanez a renunţat la obişnuita reţinere diplomatică şi a descris direct războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului drept un „dezastru”.

După nouă luni de negocieri, SUA şi Iranul ajuseseră „la doi paşi de a conveni un acord veritabil” asupra programului nuclear iranian, a menţionat ministrul din Oman, mediator al discuţiilor.

În urma războiului de 12 zile din iunie anul trecut, care de asemenea a fost precedat de negocieri, „a fost un şoc, dar nu o surpriză, când pe 28 februarie - la numai câteva ore după tratativele cele mai importante - Israelul şi Statele Unite au lansat încă o lovitură militară ilegală împotriva păcii care la un moment dat părea cu adevărat posibilă”, povesteşte ministrul Badr al-Busaidi.

El îi reproşează lui Donald Trump că „s-a lăsat atras în acest război”, fiind convins de „liderii israelieni că o capitulare necondiţionată ar fi urmat rapid asaltului iniţial”. Ministrul de externe al Omanului vede aici „cea mai mare greşeală de calcul a administraţiei americane”.

„Prietenii Statelor Unite au datoria să spună adevărul” şi să-i atragă atenţia aliatului lor de la Washington cât de mult a „pierdut controlul asupra propriei politici externe”.

La rândul său, consilierul pentru securitate naţională al Regatului Unit, Jonathan Powell, care a participat la ultima rundă de negocieri americano-iraniene desfăşurată la Geneva pe 26 februarie, a declarat că propunerile Iranului au fost „suficient de semnificative pentru a evita un război precipitat”, a scris, marţi, publicaţia britanică The Guardian.

De partea sa, un ministru israelian, Zeev Elkin, membru al partidului Likud al premierului Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, că fiecare zi de campanie de bombardamente împotriva Iranului este „o binecuvântare imensă pentru Israel” şi o ocazie „de a crește pagubele provocate” Iranului. Acelaşi ministru israelian a lăudat „cooperarea unică cu SUA, care nu ştim când se va repeta”.

Serviciile de informaţii americane au informat, într-un document dezbătut în Comisia de Informaţii a Senatului SUA, că Iranul nu a încercat să-şi relanseze activităţile de îmbogăţire a uraniului distruse în atacurile aeriene din iunie 2025, contrazicând o justificare invocată de Trump pentru războiul în desfăşurare.

Cu o zi înainte, şeful Centrului Naţional Antitero al SUA, Joseph Kent, a demisionat afirmând că nu poate susţine „cu conştiinţa împăcată” acest război. „Iranul nu reprezintă o ameninţare iminentă pentru ţara noastră şi este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului şi a puternicului său lobby”, a declarat Joseph Kent într-o scrisoare adresată lui Trump şi publicată pe Twitter.