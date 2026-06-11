Politico: Încă o Cupă Mondială politizată. Războiul din Iran, politicile lui Trump și căldura extremă sapă la temelia evenimentului

8 minute de citit Publicat la 23:45 11 Iun 2026 Modificat la 23:55 11 Iun 2026

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 suferă consecițele politicilor lui Trump, scrie Politico. Sursă colaj foto: Getty Images, Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, nu este nici pe departe primul lider al unei țări gazdă a Cupei Mondiale care încearcă să extragă capital politic de pe urma turneului.

De aproape un secol, șefi de stat, de la dictatorul italian Benito Mussolini la președintele francez Jacques Chirac, au făcut exact acest lucru, scrie Politico într-o analiză publicată pe site-ul său.

De asemenea, competiția din acest an nu este prima umbrită de conflicte.

În 2002, Coreea de Nord a încercat să eclipseze evenimentul printr-un atac naval sângeros, soldat cu zeci de morți, asupra Coreei de Sud, țară co-organizatoare. S-a întâmplat chiar în timpul finalei câștigate de Brazilia cu 2 - 0 în fața Germaniei.

În 1982, a fost un alt război, cel pentru Insulele Falkland, între Marea Britanie și Argentina.

În 2026, există MAGA („Make America Great Again”), există războiul cu Iranul și există și controversele legate politicile anti-imigrație promovate de Trump.

Rămâne de văzut în ce măsură se întorc aceste elemente împotriva FIFA, organismului care guvernează fotbalul mondial, notează Politico.

Politico: Șeful FIFA, servil în fața lui Donald Trump

Președintele american a calificat turneul din acest an, la care participă 48 de națiuni, drept „cea mai de succes” Cupă Mondială din istorie.

La rândul său, Trump a fost copleșit de elogiile președintelui FIFA, Gianni Infantino, în fiecare etapă a pregătirilor evenimentului.

Servilismul lui Infantino a atins apogeul anul trecut, când a încercat să-l consoleze pe Trump pentru faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, acordându-i un așa-zis premiu special FIFA pentru pace.

Probabil pentru a nu lăsa dubii în legătură cu pacifismul său, Trump a forțat apoi răsturnarea liderului Venezuelei, Nicolas Maduro, și a declanșat, împreună cu Israelul și la presiunile acestuia, un război împotriva Iranului.

Pe plan intern, liderul de la Casa Albă a continuat politica internă dură în domeniul imigrației.

Politicile stricte ale lui Trump privind frontierele au fost aduse în prim-plan în această săptămână, când autoritățile americane au interzis intrarea în țară unui arbitru somalez selectat de FIFA pentru Cupa Mondială.

Toate acestea reprezintă acum o mare durere de cap pentru FIFA.

Potrivit Politico, Rusia, în 2018, și Qatarul, în 2022, nu au fost tocmai exemple ideale de țări gazdă.

Totuși, atât președintele rus Vladimir Putin, cât și Comitetul de organizare de la Doha s-au dovedit, în mare măsură, parteneri de încredere pentru FIFA, niciunul neavând imprevizibilitatea lui Trump sau dorința acestuia de a fi permanent în centrul atenției.

Directoare în cadrul HRW: CM se desfășoară pe fondul unor politici abuzive anti-imigrație în SUA

„În loc să fie cel mai incluziv turneu, așa cum susține în mod fals președintele FIFA, Gianni Infantino, Cupa Mondială FIFA 2026 se desfășoară pe fondul unor practici abuzive de aplicare a legislației privind imigrația în Statele Unite, al interzicerii accesului unui arbitru desemnat să participe la Cupa Mondială, al amenințărilor la adresa libertății presei și al discriminării”, a declarat pentru Politico Minky Worden, directoare în cadrul Human Rights Watch, HRW.

Deși ediția din 2026 este organizată împreună cu Mexicul și Canada, Statele Unite vor găzdui majoritatea meciurilor.

Asta creează premisele unor noi controverse legate de vize, accesul suporterilor, conflicte pe rețelele sociale, tensiuni diplomatice, probleme de securitate și indignare față de prețurile exorbitante ale biletelor.

Interdicția aplicată arbitrului somalez la frontieră este simptomatică pentru probleme mai profunde, estimează publicația citată.

„Cred că acesta este un semn foarte clar al slăbiciunii lor, al faptului că nu au niciun mijloc de influență asupra administrației Trump. Mai mai îngrijorător, e un semn că au pierdut controlul asupra propriului turneu”, afirmă Ronan Evain, director executiv al Football Supporters Europe, o organizație reprezentativă a suporterilor.

Infantino a minimizat mare parte din aceste critici în timpul unei conferințe de presă organizate miercuri, înaintea turneului, la Ciudad de México.

„Poate că uneori este bine să ne calmăm și să ne relaxăm... Uneori, dacă începem imediat să țipăm și să protestăm, efectul este opus celui găsirii unei soluții”, a spus el.

Scurt istoric al influențelor politice la Campionatul Mondial de Fotbal

Istoria Cupei Mondiale este plină de exemple în care politica și politicienii au intervenit în fotbal.

În 1934, Mussolini considera că o victorie la Cupa Mondială ar demonstra forța Italiei.

Dictatorul brazilian Emílio Médici spunea, la rândul lui, că triumful din 1970 a probat măreția țării sale.

Războiul de zece săptămâni din Insulele Falkland a oferit, la patru ani distanță în viitor, un context tensionat confruntării dintre Anglia și Argentina, desfășurate în sferturile competiției din 1986.

În vremuri mai recente, Jacques Chirac s-a prezentat drept un mare susținător al echipei naționale franceze, care a dominat competiția în 1998.

Vladimir Putin a exploatat turneul din 2018 pentru a sublinia influența Rusiei, în timp ce monarhia petrolieră din Qatar a folosit ediția din 2022 ca parte a unui amplu proiect de consolidare a imaginii naționale.

Totuși, spre deosebire de turneele din Rusia și Qatar, unde politica a constituit în mare parte doar fundalul competiției, Cupa Mondială din era Trump este deja afectată direct de decizii politice luate departe de terenul de joc, conform Politico.

Arbitrul Artan, blocat să intre în SUA de politicile lui Trump

Semnele de întrebare privind intrarea echipei Iranului în SUA pentru meciurile din faza grupelor, de la Los Angeles și Seattle, dominau deja discuțiile atunci când Omar Abdulkadir Artan (foto următoare) a ajuns la frontiera americană, în Miami.

Artan, arbitru somalez și desemnat arbitrul african al anului la fotbal masculin, a fost întors din drum de autorități.

Mișcarea a declanșat un val de critici la adresa FIFA și a administrației americane.

„Deși nu pot intra în detalii privind informațiile care au stat la baza deciziei, vă pot spune că decizia serviciilor vamale și de protecție a frontierelor a fost una corectă și o susțin”, a spus Andrew Giuliani, responsabil de grupul de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială.

„Jucătorii au echipe. Antrenorii au delegații. Arbitrii, de multe ori, nu au nici una, nici alta. Singura lor delegație este competiția însăși. Li se cere să fie singuri atunci când iau decizii. Nu ar trebui să fie lăsați singuri atunci când se confruntă cu consecințe pe care nu le-au creat ei”, a reacționat Charlotte Girard-Fabre, secretar general și director executiv al Federației Internaționale a Oficialilor Sportivi, într-o declarație pentru POLITICO:

Organismul de conducere al fotbalului a încercat să se distanțeze de incidentul de la frontieră.

„FIFA nu este implicată în procedurile de imigrație ale țării gazdă, nici în deciziile privind acordarea vizelor, și a fost informată de autorități că statutul domnului Artan nu va fi modificat în prezent. La fel ca la edițiile anterioare organizate de FIFA, guvernul țării gazdă este cel care decide în ultimă instanță cine primește viză și cine este admis pe teritoriul său”, a transmis organizația, într-un comunicat.

Trump, la începutul anului: Echipa Iranului e binevenită în SUA, dar ar fi bine să nu se afle acolo

Participarea Iranului nu a fost încă pe deplin clarificată.

Echipa s-a antrenat la Tijuana, în Mexic, și intenționează să intre în SUA pentru meciurile împotriva Noii Zeelande, Belgiei și Egiptului.

Situația este complicată și de faptul că Statele Unite au efectuat atacuri aeriene asupra unor ținte din Iran în noaptea dinaintea începerii turneului.

După ce Trump a declarat pentru Politico, la începutul acestui an, că „nu-i pasă deloc” dacă Iranul participă la turneu, Infantino s-a grăbit să meargă la Casa Albă pentru a-i reaminti cu delicatețe președintelui american că echipa Iranului s-a calificat în mod legitim și ar trebui să poată participa.

Până a doua zi dimineață, Trump adoptase deja o altă poziție, care nu a clarificat deloc situația.

„Echipa națională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar nu cred că este potrivit să se afle acolo, din motive care țin de propria lor viață și siguranță”, a scris el pe Truth Social.

O Cupă Mondială sub presiunea gradelor din termometre

Geopolitica nu este singurul factor extern care amenință să deturneze atenția de la turneu.

În mod ironic pentru un președinte american foarte sceptic în privința schimbărilor climatice și care a afirmat că avertismentele privind creșterea temperaturilor globale sunt lansate de „oameni proști”, căldura este foarte probabil să devină o problemă majoră pe parcursul competiției

Valurile de caniculă au devenit o caracteristică persistentă a verilor din emisfera nordică, fiecare dintre ele fiind mai fierbinte și mai lungă decât precedentele, pe fondul continuării procesului de încălzire globală în urma activităților umane.

Amplasarea mai multor stadioane din SUA și Mexic, precum și desfășurarea Cupei Mondiale în plină vară îi vor expune pe jucători și spectatori riscului de supraîncălzire.

Problema nu este doar temperatura, ci și umiditatea. Combinația dintre cele două este resimțită mult mai accentuat.

În astfel de situații, specialiștii iau în calcul așa-numita temperatură a termometrului umed, care reprezintă cea mai mică valoare termică la care un obiect se poate răci prin evaporarea apei de pe suprafața sa.

O temperatură de 35 de grade Celsius în condiții de umiditate ridicată poate fi fatală chiar și pentru persoanele sănătoase.

Sindicatul internațional al fotbaliștilor, FIFPRO, susține că temperaturile termometrului umed peste 26 de grade Celsius afectează performanța și sănătatea sportivilor, iar atingerea pragului de 28 de grade ar trebui să determine amânarea unui meci.

Atunci când oamenii de știință au analizat datele luna trecută, au constatat că 26 dintre cele 104 meciuri ar urma să se dispute în condiții de cel puțin 26 de grade.

Se estimează că cinci meciuri vor avea loc în condiții termice care vor depăși pragul de 28 de grade.

Banii au prioritate la Cupa Mondială

Un studiu evaluat de experți a arătat că, în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA desfășurată anul trecut tot în SUA, temperatura medie a termometrului umed a depășit 28 de grade în 31 dintre cele 57 de meciuri analizate.

Însă căldura nu afectează doar jucătorii de pe teren. La Copa América 2024, un arbitru asistent s-a prăbușit din cauza temperaturilor ridicate, iar luna trecută două persoane au murit în timpul unor competiții sportive desfășurate pe fondul unui val de căldură care afectează Franța.

„FIFA a luat în mod clar în considerare problema căldurii, însă regulamentele sale omit elementul central al oricărei politici solide privind temperaturile extreme: întreruperea jocului atunci când riscul devine prea mare. Este ca și cum ai avea o politică de siguranță auto care nu impune purtarea centurii de siguranță”, a declarat Nick McGeehan, director și cofondator al FairSquare.

„Având în vedere accentul pus de FIFA pe generarea de venituri, există îngrijorarea că interesele comerciale ale televiziunilor și radiodifuzorilor au fost prioritizate în detrimentul bunăstării jucătorilor și suporterilor”, a adăugat el.