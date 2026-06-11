Cupa Mondială 2026 începe la Antena. Primul meci se joacă în Mexic. Programul primului weekend

Programul ceremoniei de deschiderePublicat acum 11 ore si 35 minute
- 18:00 - Deschiderea Stadionului din Mexico City
- 20:00 - Toată lumea este așezată
- 20:30 - Începutul ceremoniei de deschidere
- 21:05 - Încheierea ceremoniei de deschidere
- 21:10 - Începe încălzirea echipamentului
- 22:00 - Începutul meciului Mexic / Africa de Sud
Ordinea aparițiilor
- 20:00 – Deschiderea tribunelor și așezarea publicului în Stadionul Azteca
- 20:30 – Începutul oficial al ceremoniei de deschidere
- 20:35 – Moment artistic susținut de artiști locali și interpreți folclorici, în omagiu adus simbolului „papel picado”
- 20:45 – Los Ángeles Azules: show live de cumbia mexicană, alături de Belinda
- 20:55 – Lila Downs și Danny Ocean: spectacole ale unor artiști mexicani și internaționali, cu fuziuni de stiluri
- 21:05 – Alejandro Fernández și Maná: bloc de muzică regională mexicană și pop-rock latino-american
- 21:15 – J Balvin și Tyla: segment de muzică urbană și afrobeat, ca omagiu muzical pentru naționala Africii de Sud
- 21:25 – Shakira și Burna Boy: moment final spectaculos, interpretând pentru prima dată live „Dai Dai”, melodia oficială a turneului
- 21:40 – Finalul prezentării artistice
- 21:45 – Intrarea echipelor (Mexic vs. Africa de Sud) pentru încălzire
- 22:00 – Fluierul de start al meciului.
Programul primului weekend (11-14 iunie)Publicat acum 14 ore si 48 minute
Programul primului weekend al Cupei Mondiale 2026 este următorul:
11 iunie: Mexic - Africa de Sud (ora 22:00)
12 iunie: Coreea de Sud - Cehia (ora 05:00) / Canada - Bosnia și Herțegovina (ora 22:00)
13 iunie: SUA - Paraguay (ora 04:00) / Qatar - Elveția (ora 22:00)
14 iunie: Brazilia - Maroc (ora 01:00) / Haiti - Scoția (ora 04:00) / Australia - Turcia (ora 07:00) / Germania - Curacao (ora 20:00) / Olanda - Japonia (ora 23:00)
Piața George Enescu devine Piața Antena World CupPublicat acum 14 ore si 55 minute
Toate meciurile Cupei Mondiale 2026 se vor vedea în Piaţa Antena World Cup din centrul Bucureștiului, în fața Ateneului. Proiecţiile vor fi făcute pe un ecran de 64 de metri pătrati, în conditii de vizibilitate superioară. Sute de locuri vor fi disponibile în locație pentru ca fanii să se simtă ca pe stadion.
Începând de joi, când se dă oficial startul Cupei Mondiale, Piața George Enescu de pe Calea Victoriei se va transforma în Piața Antena World Cup. Ecranele au fost deja instalate, fiind vorba despre un cub imens, de 64 de metri pătrați.
Toate fazele de la toate meciurile importante se vor vedea cel mai bine aici. Vorbim despre unul dintre cele mai mari spectacole sportive, care începe în doar câteva zile. Aici, întreaga Piață George Enescu se va transforma, practic, într-un stadion. Sute de fani pot veni aici și pot urmări meciurile.
Proiecţiile vor fi făcute pe un ecran de 64 de metri pătrati. Foto: Captură Antena 3 CNN
Intrarea va fi liberă și sunt asigurate toate condițiile: mese, scaune și locuri în picioare pentru cei care își doresc acest lucru, baruri de unde își pot cumpăra ceva de băut sau poate și ceva de mâncat. Totul va fi gata joi, de la ora 20:00, când va avea loc primul meci.
Ediția din 2026 promite recorduri după recorduri, fiind cel mai mare Campionat Mondial de fotbal din istorie. Cei de la FIFA estimează că va fi urmărit de peste 5 miliarde de telespectatori la nivel mondial. Este, de asemenea, și ultimul campionat în care doi dintre cei mai iubiți fotbaliști ai planetei se vor întâlni: Ronaldo și Messi.
Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.
Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.
Grupele de la Cupa Mondială 2026, după jucarea barajelor din EuropaPublicat acum 15 ore si 0 minute
Grupele de la Cupa Mondială 2026 sunt următoarele:
- Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia;
- Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia;
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;
- Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia;
- Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curaçao;
- Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia;
- Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă;
- Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde;
- Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și (Irak – Bolivia);
- Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania;
- Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo;
- Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana.
Va fi folosită, în premieră, o minge cu AI, care trebuie încărcată înainte de fiecare meciPublicat acum 15 ore si 1 minut
Cel mai mare spectacol fotbalistic al planetei începe joi, 11 iunie. Mexic şi Africa de Sud dau startul celei mai mari cupe mondiale pe legendarul stadion Azteca. Cupa Mondială 2026 este cu totul inedită, inclusiv mingea cu care fotbaliştii vor juca reprezintă o premieră absolută: aceasta va sta la încărcat.
FIFA World Cup 2026 este aici. Doar o zi ne mai deaparte de startul celei mai urmărite competiții sportive a planetei. Ne așteaptă un mondial record, cu mai multe echipe, meciuri şi goluri ca niciodată.
Mâine Mexicul și Africa de Sud dau start celui mai spectaculos mondial din istorie. Întâi de toate însă, până ca fotbaliștii să ajungă să dea cu piciorul în minge, aceasta va trebui să stea la încărcat. Concret, mingea trebuie încărcată înainte de meci.
Foto: Getty Images
Adidas Trionda este prima minge cu inteligență artificială (AI) folosită vreodată la un mondial. Va avea ascuns în interiorul ei un cip care va transmite în timp real fiecare mișcare a balonului pentru a obține o statistică exactă. Chiar mai important de atât, tehnologia va ajuta VAR-ul atunci când este vorba despre o decizie grea de ofsaid sau henț.
Încărcarea se produce wireless, în cam 90 de minute, iar autonomia este de vreo șase ore. Noutatea este adusă de implementarea tehnologiei Connected Ball, un sistem inovator cu cip montat lateral. Senzorul de mişcare funcţionează la 500Hz şi este amplasat într-un strat special creat în interiorul unuia dintre cele patru segmente ale mingii.
Numele Trionda face trimitere la terminologia spaniolă - Tri, care semnifică trei, şi Onda care înseamnă valuri. Poartă de asemenea o simbolistică reprezentativă pentru fiecare ţară în parte: stea pentru SUA, frunză de arţar pentru Canada şi un vultur pentru Mexic.
Cele mai interesante zece meciuri din faza grupelor de la Cupa Mondială 2026Publicat acum 15 ore si 3 minute
Cupa Mondială 2026 înseamnă acțiune aproape non-stop pentru suporteri, având în vedere că participă 48 de echipe, care vor juca un total de 104 partide. Dintre acestea, 72 de meciuri au loc în fazele grupelor, o etapă a competiţiei care va dura 17 zile, notează CNN.
Sursa amintită a realizat un top al celor mai interesante partide din faza grupelor:
Brazilia - Maroc, grupa C, duminică, 14 iunie, ora 01:00
Brazilia, de cinci ori campioană mondială, intră în competiție pe o traiectorie oarecum fluctuantă: Seleção a terminat pe locul cinci în calificările Conmebol și a jucat un fotbal mediocru. Cu toate acestea, echipa a arătat mult mai bine recent, câștigând trei meciuri la rând.
De asemenea, are unele dintre cele mai mari talente, precum Vinícius Jr., Raphinha și Endrick, alături de veterani precum Neymar Jr. și Casemiro. Între timp, Marocul este campioana Africii și este o echipă foarte echilibrată, cu nume precum Brahim Díaz, Achraf Hakimi și portarul Yassine Bounou - care a ajuns în semifinalele Cupei Mondiale din 2022.
Olanda - Japonia, grupa F, duminică, 14 iunie, ora 23:00
Olanda are mult talent atât în atac, cât și în defensivă și a avansat recent în fazele eliminatorii atât la Campionatul European (semifinalistă în 2024), cât și la Cupa Mondială (sferturi de finală în 2022). Între timp, Japonia este cea mai bună echipă din Asia și intră în turneu cu o serie de șase victorii consecutive. Samurai Blue a fost liderul grupei sale, din care au făcut parte Spania și Germania, la Cupa Mondială din 2022, așa că nu se vor teme de nimeni din America de Nord. Acest meci va decide probabil câştigătoarea din Grupa F.
Franţa - Senegal, grupa I, marţi, 16 iunie, ora 22.00
Această bătălie a națiunilor francofone, în ceea ce se poate spune că este Grupa Morții a acestui turneu, va fi electrizantă, susţine sursa amintită. Franța este una dintre favoritele la începutul turneului, având în lot jucători precum Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué și Rayan Cherki.
Între timp, Senegalul a fost campioana Cupei AFC din 2025, înainte ca o succesiune bizară de evenimente să-i răpească titlul. "Leii" au un lot talentat și probabil vor avansa în faza eliminatorie, fie de pe locul 2, fie ca una dintre cele mai bune echipe de pe locul 3.
Anglia - Croaţia, grupa L, miercuri, 17 iunie, ora 23.00
O ciocnire între forțe europene de talie înaltă. Cei Trei Lei intră în acest turneu ca a treia favorită a caselor de pariuri și se mândresc cu o echipă incredibilă, cu jucători precum Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka și Declan Rice.
Există multe așteptări și speranțe în Anglia pentru a transforma în sfârșit afirmația „fotbalul se întoarce acasă” în realitate, așa că presiunea va fi asupra oamenilor antrenorului Thomas Tuchel pentru a face națiunea mândră.
Croația are rezultate notabile la Cupa Mondială, terminând pe locul doi în Rusia 2018 și ajungând în semifinale în 2022. Croaţii au o generație de aur, formată din jucători precum Luka Modrić, Ivan Perišić și Mateo Kovačić. Să vedem dacă veteranii mai au suficientă energie pentru a mai face o încercare.
Norvegia - Senegal, grupa I, marţi, 23 iunie, ora 03:00
De ce: Erling Haaland. Toate privirile vor fi ațintite asupra mașinii de goluri de 1,95m, aflată la prima sa Cupă Mondială. Norvegia s-a calificat ușor la turneu, marcând 37 de goluri și primind doar cinci – Haaland a marcat un număr uimitor de 16 dintre acestea. Deși acesta va fi al doilea meci al echipei în faza grupelor (așteptați-vă ca jucătorul lui Manchester City să joace împotriva Irakului pe 16 iunie), acest meci va determina probabil locul doi din Grupa I.
Alte cinci partide care merită urmărite în faza grupelor la CM 2026:
- Grupa E: Ecuador vs Germania, ora 23:00 - New Jersey, SUA (joi, 25 iunie)
- Grupa D: Turcia vs SUA, ora 05:00 - Los Angeles, SUA (vineri, 26 iunie)
- Grupa I: Norvegia vs Franța, ora 22:00 - Foxborough (Boston), SUA (vineri, 26 iunie)
- Grupa H: Uruguay vs Spania, ora 03:00 - Guadalajara, Mexic (sâmbătă, 27 iunie)
- Grupa K: Columbia vs Portugalia, ora 02:30 - Miami, SUA (duminică, 28 iunie)
Cupa Mondială 2026, o competiţie extraordinară cu 48 de echipePublicat acum 15 ore si 5 minute
Lumea fotbalului îşi ţine respiraţia în timp ce se apropie startul Cupei Mondiale din 2026, o competiţie extraordinară cu 48 de participante şi o organizare fără precedent în trei ţări (Statele Unite, Mexic, Canada), în contextul unor tensiuni geopolitice şi al războiului din Iran care afectează pregătirile pentru turneu.
Cea de-a 23-a ediţie a acestui eveniment cvadrienal va începe joi cu meciul de deschidere dintre Mexic şi Africa de Sud, pe emblematicul stadion Azteca din Ciudad de Mexico. Meciul va fi precedat de un spectacol de 15 minute, cu o prestaţie a superstarului columbian Shakira, care se va alătura cântăreţului nigerian Burna Boy pentru a interpreta imnul Cupei Mondiale, "Dai Dai".
Fiecare gazdă va avea dreptul la ceremonia sa, Toronto preluând ştafeta în ziua următoare înaintea meciului Canada - Bosnia, urmată de Los Angeles pe 13 iunie, ca preludiu la întâlnirea dintre Statele Unite şi Paraguay.
O mostră dintr-un eveniment plasat de FIFA sub semnul spectacolului şi divertismentului, preşedintele organismului, Gianni Infantino, promiţând "104 Super Bowl-uri" pentru a face din fiecare meci un eveniment care să combine sportul, strălucirea şi glamourul, în marea tradiţie a entertainment-ului american.
Finala, care va stabili succesoarea Argentinei lui Lionel Messi, care va avea loc pe 19 iulie pe stadionul MetLife din East Rutherford (New Jersey), va fi punctul culminant cu un spectacol la pauză, o premieră pentru o Cupă Mondială.
SUA găzduiesc 78 de meciuri
O Cupă Mondială a tuturor recordurilor şi superlativelor, unde Statele Unite ale lui Donald Trump îşi vor lua partea leului (78 de meciuri din 104), turneul ar trebui să permită FIFA să încaseze venituri enorme (8,9 miliarde de dolari numai pentru anul 2026, 13 miliarde de dolari pentru ciclul său 2023-2026).
Rămâne de văzut succesul popular al competiţiei. În mijlocul controverselor legate de preţurile exorbitante ale biletelor, mai puţin de 30% dintre adulţii americani spun că sunt interesaţi de Cupa Mondială, potrivit unui sondaj publicat pe 2 iunie.
Aşteptând mingea pe teren joi, de la ora 22:00 (ora României), pe stadionul Azteca şi apoi pe celelalte 15 stadioane ale competiţiei (11 în Statele Unite, 3 în Mexic, 2 în Canada), echipele încep să se instaleze în taberele de bază şi să facă ultimele ajustări în timpul meciurilor amicale. Atenţia este concentrată în principal asupra Iranului, în contextul războiului declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene.
Incertitudinea domneşte încă în privinţa condiţiilor de acces în Statele Unite pentru echipa Melli, deja obligată să se stabilească în Tijuana, Mexic, în loc de Tucson (Arizona), aşa cum fusese planificat iniţial, din cauza refuzului autorităţilor americane de a elibera vize de lungă durată.
Echipa naţională a Iranului, care a aterizat duminică la Tijuana, urmează să joace cele trei meciuri din primul tur în Statele Unite (Los Angeles şi Seattle), cu care Republica Islamică nu mai întreţine relaţii diplomatice de la criza ostaticilor de la ambasada americană din Teheran, în 1980. Cu toate acestea, în timp ce jucătorii şi personalul au primit vizele, aproximativ cincisprezece persoane însoţitoare nu au obţinut preţiosul document, inclusiv preşedintele federaţiei iraniene Mehdi Taj, care a servit în cadrul Gardienilor Revoluţiei, o organizaţie considerată teroristă de Washington.
Irakul s-a confruntat, de asemenea, cu obstacole administrative la sosirea în Statele Unite şi este afectat de conflictul din Orientul Mijlociu şi de politicile de securitate şi anti-imigraţie ale administraţiei Trump. Potrivit ziarului The Guardian, atacantul vedetă Aymen Hussein de la Mesopotamian Lions a fost reţinut timp de aproape şapte ore sâmbătă la sosirea sa la Chicago, în timp ce fotografului oficial al echipei, Talal Salah, i s-a refuzat intrarea în ciuda faptului că deţinea o viză valabilă.
Vedetele vin cu probleme medicale
Dintr-o perspectivă pur sportivă, întrebările şi îngrijorările legate de condiţia fizică a mai multor vedete se disipează treptat. Legenda argentiniană Lionel Messi, care a suferit o accidentare la tendonul lui Ahile stâng, este "mult mai bine", potrivit selecţionerului campioanei en-titre, Lionel Scaloni, şi ar putea evolua câteva minute împotriva Islandei, marţi, într-un meci amical la Auburn (Alabama).
Tânărul spaniol Lamine Yamal, care a fost mult timp afectat de o accidentare la coapsa stângă, va fi apt pentru primul meci al campioanei Europei, împotriva Capului Verde, pe 16 iunie, a declarat duminică selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente.
Cât despre Neymar, care se reface după o accidentare la gambă, el ar putea relua antrenamentele săptămâna aceasta, a declarat vineri selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti.