Selecționerul Cehiei a demisionat după eliminarea echipei de la Cupa Mondială 2026. Naționala lui Miroslav Koubek nu a trecut de grupe

1 minut de citit Publicat la 11:25 30 Iun 2026 Modificat la 11:25 30 Iun 2026

Miroslav Koubek, selecționerul Cehiei, a demisionat după eliminarea de la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Miroslav Koubek a demisionat din funcția de selecționer al Cehiei după eliminarea echipei de la Cupa Mondială 2026, a anunțat luni Federația cehă de fotbal. „Cele două părți au convenit să pună capăt colaborării”, se precizează într-un comunicat citat de agenția DPA, potrivit Agerpres.

Koubek în vârstă de 74 de ani, a lansat acuzații la adresa presei cehe, care i-ar fi influențat decizia de a renunța la funcția sa.

„Decizia mea a fost influențată și de campania media care s-a bazat pe o serie de jumătăți de adevăr și invenții împotriva mea”, a scris tehnicianul în comunicat.

Imediat după înfrângerea categorică în fața Mexicului (scor 0-3), în ultimul meci din grupă, Koubek exclusese varianta demisiei.

„Am un contract și nu renunț niciodată. Nici măcar nu mă gândesc la asta”, a spus el.

Dar situația s-a schimbat după discuțiile cu federația și în urma apelurilor mass-media ca acesta să plece.

Miroslav Koubek a pregătit selecționata Cehiei începând din decembrie 2025 și a condus echipa în play-off-ul care i-a asigurat calificarea la Cupa Mondială după 20 de ani.

Prima surpriză uriașă a competiției a venit din partea Paraguayului, care a eliminat Germania de la Cupa Mondială 2026, după loviturile de departajare. În urma reușitei, Președintele Santiago Pena a decretat ziua de marți sărbătoare națională.