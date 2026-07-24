Gianni Infantino scapă de ancheta Comitetului Internațional Olimpic, după acuzaţiile că a favorizat SUA la Cupa Mondială 2026

1 minut de citit Publicat la 23:36 24 Iul 2026 Modificat la 23:36 24 Iul 2026

Gianni Infantino scapă de ancheta Comitetului Internațional Olimpic. Sursa foto: Hepta

Comitetul Olimpic Internațional (CIO) nu va investiga acuzațiile potrivit cărora președintele FIFA, Gianni Infantino, ar fi încălcat regulile privind neutralitatea olimpică prin interacțiunile sale cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, notează The Independent.

Organizația pentru drepturile omului FairSquare a depus o plângere la CIO la începutul acestei luni, semnalând decizia FIFA de a amâna o suspendare din Cupa Mondială care îl viza pe atacantul american Folarin Balogun.

Deși Infantino deține o poziție de membru al CIO, un purtător de cuvânt al comisiei a declarat că aceasta nu are competență, deoarece plângerea se referea în principal la deciziile interne și la guvernanța FIFA.

Cazul Balogun de la CM 2026

În timpul Cupei Mondiale din America de Nord, Trump s-a lăudat că l-a sunat pe Infantino înainte ca FIFA să ridice suspendarea impusă atacantului american Folarin Balogun în urma unui cartonaș roșu, notează şi Agerpres.

Infantino a declarat că i-a răspuns că organismele FIFA sunt 'independente'.

Joi, președinta federației norvegiene, Lise Klaveness, a anunțat că va depune o plângere la Comisia de Etică a FIFA cu privire la intervenția lui Donald Trump.

'Această plângere ar putea fi conexată cu o sesizare anterioară, transmisă comisiei în luna iunie a anului trecut de către federația norvegiană și FairSquare, referitoare la «modul în care FIFA și-a prezentat așa-zisul Premiu pentru Pace»', a adăugat Lise Klaveness.