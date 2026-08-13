Politico: Noul plan Europol pentru stocarea datelor cu caracter personal are "riscuri grave" pentru viaţa privată a cetăţenilor

Politico: Noul plan Europol pentru stocarea datelor cu caracter personal are "riscuri grave" pentru viaţa privată a cetăţenilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Un plan de intensificare a capacităților de prelucrare a datelor ale Europol, agenția de poliție a UE, prezintă „riscuri grave” la adresa vieții private a cetățenilor, a avertizat joi Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Modificările ar permite Europolului să stocheze date despre un număr uriaș de persoane care nu au nicio legătură cu activitățile infracționale, afirmă autoritatea de supraveghere a protecției datelor, relatează Politico.

În luna iunie, Comisia Europeană a prezentat un plan menit să transforme Europol în sistemul central prin intermediul căruia forțele de poliție să facă schimb de date și să le analizeze folosind tehnologii de ultimă generație. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a capacităților agențiilor UE din domeniul justiției în lupta împotriva criminalității transfrontaliere și a terorismului.

Ce reforme a pregătit Europol

Reformele includ o schimbare fundamentală în modul în care Europol triază datele colectate, relaxând normele actuale care impun clasificarea datelor pe categorii înainte de a se stabili dacă Europol le poate utiliza în mod legal. Comisia a precizat că acest aspect a reprezentat un „blocaj operațional major”, având în vedere volumul mare de date nestructurate pe care le gestionează Europol.

Într-un aviz publicat joi, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), reprezentată de Wojciech Wiewiórowski, a afirmat că propunerea „generează riscuri grave, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care nu au nicio legătură dovedită cu activități infracționale”.

Propunerea ar permite Europol să păstreze datele unui număr „vast” de persoane fără legături cu activități infracționale „pentru o perioadă îndelungată și nedeterminată”, a avertizat oficialul.

AEPD este autoritatea de protecție a datelor care supraveghează instituțiile UE, inclusiv Europol, și oferă consultanță Comisiei cu privire la implicațiile reformelor legislative asupra vieții private.

Autoritatea de supraveghere a recunoscut necesitatea dezvoltării arhitecturii de securitate a Europei pentru a asigura protecția împotriva unor amenințări infracționale tot mai complexe, însă a subliniat că reforma propusă pentru Europol „trebuie să prevadă garanții solide și un mecanism real de supraveghere”.