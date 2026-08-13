Un tren de pasageri a deraiat în Anglia: Cel puţin 11 oameni au fost răniţi, după ce trei vagoane s-au răsturnat

În trenul care a deraiat joi, 13 august, în sudul Angliei se aflau aproape 150 de călători. Sursa colaj foto: capturi video X

Călătorie de coşmar pentru aproape 150 de oameni, în sudul Angliei. Trenul în care se aflau a deraiat în apropiere de Brighton şi, potrivit primelor informaţii, cel puţin trei vagoane s-au răsturnat, relatează BBC şi CNN. În imaginile apărute la scurt timp după acest accident feroviar se observă echipele de intervenţie care caută răniţii. "A fost o adevărată nebunie. Vagonul nostru a sărit, efectiv, s-a ridicat și îți dădeai seama că a avut loc o deraiere", a povestit unul dintre pasageri, care era însoţit de fiica lui de şase ani.

Un tren a deraiat în această după-amiază în East Sussex, închizând mai multe rute feroviare din zonă. Echipajele de intervenție se află la fața locului, iar oamenii au fost sfătuiți să evite zona. Un pasager care se afla în al patrulea vagon a declarat că trenul a deraiat începând cu al cincilea vagon.

Cel puţin 11 oameni au fost răniţi, dintre care doi sunt în stare gravă, după ce trenul, care transporta aproximativ 150 de pasageri, a deraiat, au scris jurnaliştii de la CNN. Poliția britanică a Transporturilor (BTP) a confirmat că agenții au fost trimiși în apropierea gării Lewes, după ce au primit informații despre incident azi, la ora locală 15:54.

Rob Bradley, care se afla în tren împreună cu fiica sa, în vârstă de șase ani, a spus că a fost o "adevărată nebunie".

"Vagonul nostru a sărit, efectiv, s-a ridicat și îți dădeai seama că a avut loc o deraiere. Apoi, s-au acționat frânele de urgență ale trenului și totul a fost proiectat în față. Trenul a alunecat practic o bună bucată de timp înainte de a se opri", a povestit acesta, conform sursei citate.

El a spus că în tren era "incredibil de cald", întrucât aerul condiționat nu mai funcționa, iar ușile și ferestrele nu erau deschise.

Ulterior, bărbatul a mai mărturisit: "Abia atunci, noi când ne-am întors, am văzut că întregul spate al trenului era deschis, iar fumul și praful pătrundeau în vagon".

Rob Bradleya adăugat că a auzit că polițiştii număraseră 110 pasageri în patru vagoane, deși a precizat că nu era clar câte persoane se aflau în restul trenului, pe care l-a descris ca fiind aglomerat.

Serviciul de Pompieri și Salvare din East Sussex a transmis că a trimis la fața locului 10 autospeciale de pompieri, o unitate de comandă și sprijin, echipe de salvare tehnică și alte resurse, au mai scris jurnaliştii de la BBC.

Reprezentanţii companiei Network Rail au precizat că trenul de pasageri Southern, care a plecat la 14:24, ora locală, din gara London Victoria cu destinația Eastbourne, a ieșit de pe șine în zona Lewes, în apropierea gării orașului, cu puțin înainte de ora 16:00.

Secretarul pentru Transporturi, Heidi Alexander, a transmis într-un mesaj publicat pe social media că este "profund îngrijorată" de informațiile privind deraierea, care s-a produs în jurul orei locale 15:55.

"Le sunt recunoscătoare serviciilor de urgență care se află la fața locului și îi sprijină pe cei afectați. Lucrăm rapid cu reprezentanții industriei feroviare și cu partenerii locali pentru a-i ajuta pe pasageri", a precizat Heidi Alexander.