Criminalul grec Passaris rămâne în închisoare. Cererea de eliberare condiționată a fost respinsă de judecători

Criminalul Konstantinos Passaris rămâne în închisoare. Cererea de eliberare condiționată a fost respinsă de judecători. Sursa foto: Agerpres

Grecul Konstantinos Passaris, care execută o condamnare pe viață în România, rămâne în închisoare după ce Tribunalul Dolj i-a respins definitiv joi o cerere de eliberare condiționată, potrivit Agerpres. Decizia instanței vine după ce Passaris primise o soluție nefavorabilă și la Judecătoria Craiova, în urmă cu două luni. "Fiara din Balcani", aşa cum a fost supranumit, a fost condamnat la închisoare pe viață după comiterea unui dublu asasinat și un jaf armat în România. În plus, el a comis peste 20 de fapte penale în Grecia, unde a fost încarcerat, iar ulterior a evadat și a ucis patru persoane, inclusiv un agent de penitenciar.

Conform documentelor depuse din instanță, Konstantinos Passaris (Costas Passaris) se află în închisoare de peste 24 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de omor deosebit de grav, iar pentru a fi eliberat condiționat trebuie să execute minim 20 de ani.

Judecătorul spune însă că Passaris nu îndeplinește alte condiții pentru a fi eliberat din Penitenciarul Craiova.

În primul rând, el ar trebui să fie "stăruitor în muncă, disciplinat și să dea dovezi temeinice de îndreptare", ținându-se seama și de antecedentele sale penale.

"Instanța reține că, pe durata executării pedepsei, persoana privată de libertate a fost sancționată disciplinar de 9 ori pentru abateri disciplinare diverse și recompensat de 9 ori cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior și de 41 de ori cu suplimentarea drepturilor. A parcurs 13 programe educaționale, 4 programe de asistență psihologică și 3 programe de asistență socială obligatorii.

De asemenea, a participat la 5 programe moral religioase, la 11 activități psihologice, la 3 activități sociale și la 116 activități educaționale, facultative. A refuzat un program de asistență psihologică obligatoriu, pe care l-a parcurs ulterior, și o consiliere moral religioasă. A fost exclus de la un campionat sportiv. A fost selecționat pentru patru vizite în comunitate. A beneficiat de consiliere educațională, psihologică și socială, îndeplinind recomandările din Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică.

Fiind avute în vedere aceste mențiuni, instanța apreciază că persoana privată de libertate a adoptat o conduită relativ normală în decursul executării hotărârii penale, conformă regulilor de deținere, însă nu s-a remarcat prin comportamentul său în asemenea măsură încât să creeze convingerea instanței în sensul că s-a atins scopul pedepsei, acela de a asigura o transformare a persoanei condamnate, prin înlăturarea acelor deprinderi ce au constituit factori declanșatori în executarea activității ilicite", explică judecătorul care i-a respins cererea.

Passaris a fost găsit vinovat în România, în iulie 2003, de uciderea unei casiere și a unui agent de pază la un centru de schimb valutar din București.

În februarie 2001, el a reușit să evadeze dintr-un spital din Atena, după ce i-a ucis pe cei doi polițiști care-l escortau. Mai era acuzat de uciderea a cel puțin altor două persoane în Grecia.