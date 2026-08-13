Se schimbă regulile pentru mașinile noi din UE. Cât plastic reciclat vor trebui să conțină automobilele pentru a mai putea fi vândute

2 minute de citit Publicat la 23:43 13 Aug 2026 Modificat la 23:43 13 Aug 2026

Regulile vor contribui la asigurarea unei aprovizionări mai stabile cu materii prime secundare. Foto: Getty Images

Un nou regulament privind vehiculele aflate la sfârșitul ciclului de viață a intrat joi în vigoare, generând cerințe suplimentare pentru proiectarea, producția, colectarea și reciclarea automobilelor. Printre cele mai importante măsuri se numără obligația ca mașinile noi să conțină cel puțin 15% plastic reciclat din 2032 și 25% din 2036, în timp ce exportul în afara UE va fi permis, din 2031, doar pentru vehiculele care pot circula pe drumurile publice.

Noile norme încurajează proiectarea vehiculelor, astfel încât să fie facilitată demontarea, reutilizarea, reciclarea și recuperarea, îmbunătățind în același timp informațiile disponibile privind îndepărtarea și înlocuirea componentelor în timpul utilizării și la sfârșitul duratei de viață a unui vehicul.

Utilizarea unui conținut mai mare reciclat

Comisia Europeană spune că noul regulament își propune să consolideze circularitatea în sectorul auto prin îmbunătățirea eficienței resurselor, creșterea recuperării și reutilizării materialelor valoroase și îmbunătățirea performanței de mediu a vehiculelor pe tot parcursul ciclului lor de viață.

De asemenea, regulile vor contribui la asigurarea unei aprovizionări mai stabile cu materii prime secundare, reducând dependența Europei de resursele importate și sprijinind o bază industrială mai rezilientă.

Acest lucru va ajuta atât industria auto, cât și cea a reciclării să recupereze mai eficient componente și materiale de calitate superioară.

Regulamentul stabilește, de asemenea, cerințe privind utilizarea materialelor reciclate în vehiculele noi. Acesta stabilește obiective obligatorii pentru conținutul de plastic reciclat de 15% începând cu 2032 și 25% începând cu 2036. În plus, Comisia va stabili obiective privind conținutul reciclat pentru oțel și aluminiu, care ar trebui să se aplice începând cu 2033.

Cerințele privind conținutul reciclat reprezintă un pas esențial către crearea unei piețe reale pentru materiile prime secundare.

Implementare mai clară și mai strictă

Măsuri suplimentare consolidează colectarea și trasabilitatea vehiculelor care ajung la sfârșitul duratei de viață. Cerințe consolidate de trasabilitate, o aplicare mai strictă și criterii mai clare care disting vehiculele uzate de vehiculele scoase din uz vor îmbunătăți implementarea în toate statele membre.

De asemenea, sunt introduse noi măsuri pentru a încuraja o recuperare mai mare a materiilor prime critice din vehiculele scoase din uz, în special aluminiu, cupru și elemente din pământuri rare, pentru a facilita reutilizarea și reciclarea acestora în UE.

Regulamentul prevede, de asemenea, că, începând cu mijlocul anului 2031, numai vehiculele apte de circulație pot fi exportate în afara UE, contribuind la protejarea mediului și la prevenirea exportului vehiculelor scoase din uz ca vehicule la mâna a doua.

Numai vehiculele apte de circulație pot fi exportate în afara UE

Acesta consolidează responsabilitatea extinsă a producătorilor (EPR), asigurându-se că producătorii contribuie la costurile de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz.

Prin responsabilizarea producătorilor pentru faza de scoatere din uz a vehiculelor pe care le introduc pe piață, cadrul creează stimulente pentru o proiectare mai sustenabilă a vehiculelor și contribuie la asigurarea unei finanțări corespunzătoare a sistemelor de colectare, dezmembrare și reciclare de înaltă calitate.

De asemenea, consolidează cooperarea dintre producători și operatorii de gestionare a deșeurilor și extinde cadrul la categorii suplimentare de vehicule, inclusiv camioane, autobuze și motociclete.

"Intrarea în vigoare a noului Regulament privind vehiculele scoase din uz marchează un pas important către o economie europeană mai rezilientă, mai sustenabilă și mai competitivă. Prin consolidarea recuperării, reutilizării și reciclării materialelor și componentelor din vehicule, regulamentul contribuie la menținerea resurselor valoroase în economia Europei pentru mai mult timp, reducând dependența de materiile prime importate.

Acesta sprijină tranziția către un sector auto mai circular, maximizând utilizarea eficientă a resurselor, sporind în același timp protecția mediului pe tot parcursul ciclului de viață al vehiculului", a transmis Comisia Europeană.