Cum a „spulberat” o unitate de drone a Ucrainei o brigadă întreagă a armatei SUA

Operatorii de drone ai forțelor armate ucrainene au demonstrat importanța acestui nou tip de armament pe câmpurile de luptă moderne, de această dată nu împotriva agresorilor ruși, ci în fața partenerilor americani. În timpul exercițiilor „Combined Resolve”, desfășurate în aprilie și mai în Germania, unitățile ucrainene au detectat fără dificultate și au „distrus” complet militarii și tehnica unei brigăzi blindate americane, au declarat pentru The Wall Street Journal oficiali americani informați despre desfășurarea manevrelor, precum și unul dintre participanți.

Misiunea brigăzii, alcătuită din aproximativ 3.500 de militari, era să asalteze poziții întărite de soldați ai Regimentului 412 „Nemesis” din cadrul forțelor de drone ale Ucrainei. Trupele aflate în ofensivă au folosit transportoare blindate grele, care ridicau nori de praf și puteau fi observate cu ușurință de dronele ucrainene de recunoaștere, a declarat pentru WSJ un participant la exerciții.

După acestea, au venit dronele-bombardier și cele kamikaze. Ele „distrugeau” transportoarele blindate americane atât de repede încât acestea au trebuit să fie „readuse la viață”, adică reintroduse în atac, pentru ca exercițiile să poată continua, a declarat pentru WSJ un oficial american familiarizat cu rezultatele manevrelor.

În timpul exercițiilor, observatorii consideră un vehicul „lovit” dacă o dronă rămâne suspendată deasupra lui sau se apropie suficient de mult.

Nu înseamnă că trupele americane erau complet nepregătite pentru atacurile cu drone. Potrivit unui reprezentant al armatei SUA, brigada din Texas sosită în Germania pentru rotație era dotată cu sisteme standard de război electronic și de contracarare a dronelor. Acest lucru nu a ajutat-o, însă, prea mult. Brigăzile mobile mai noi, echipate cu tehnologie de ultimă generație și care folosesc tactici moderne, au obținut rezultate mult mai bune în timpul exercițiilor, a precizat sursa WSJ.

Brigada din Texas și-a îmbunătățit, la rândul ei, performanțele pe parcursul celor două săptămâni de exerciții, învățând să își disperseze forțele, să se camufleze și să folosească mai eficient mijloacele de război electronic. Ucrainenii i-au ajutat, de asemenea, pe americani să utilizeze mai eficient dronele în scop ofensiv.

SUA încearcă să intre în „jocul” dronelor

Deși SUA s-au numărat printre pionierii utilizării aparatelor fără pilot, până de curând au dezvoltat în principal aeronave de recunoaștere cu rază lungă de acțiune. Pentagonul testează acum drone ucrainene în vederea achiziționării lor și a început să folosească, pentru protejarea trupelor sale din Orientul Mijlociu, sisteme antidronă pe care forțele armate ucrainene le-au desfășurat pentru a contracara atacurile rușilor. Mai multe state din Golful Persic au încheiat, de asemenea, acorduri cu Ucraina pentru achiziționarea tehnologiilor sale antidronă.

În mai, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, le-a spus senatorilor că a mărit numărul militarilor americani trimiși în Ucraina pentru a studia modul de desfășurare a operațiunilor de luptă cu ajutorul dronelor.

Nu este pentru prima dată când operatorii ucraineni de drone înving trupe NATO în timpul unor exerciții comune. În mai 2025, aceștia au învins cu ușurință, în regiunea baltică, o grupare a alianței formată din trupe britanice, estoniene și din mai multe alte țări, inclusiv un contingent american.

Iar anul acesta au învins trupele suedeze în timpul unor exerciții pentru apărarea insulei Gotland, potrivit Associated Press. Un operator ucrainean a relatat că suedezii „au întrerupt exercițiile de trei ori” pentru a analiza cum ar putea acționa mai eficient, însă, într-o situație reală de război, ar fi fost uciși.