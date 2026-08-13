Vietnamul va construi cea mai mare navă de război de până acum pentru a ține China la distanță: "Va fi un vânător de submarine”

Vietnamul și China – precum și Filipinele, Taiwanul, Malaezia și Brunei – revendică multe dintre aceleași formațiuni insulare din arhipelagurile Paracel și Spratly. FOTO: Profimedia Images

Vietnamul va construi o nouă navă de război pentru vânătoarea submarinelor, în timp ce își consolidează capacitatea de a contracara China. Noua fregată – cea mai mare și mai avansată navă de război construită până acum pe plan intern de Hanoi – va fi echipată cu rachete de apărare antiaeriană, rachete antinavă avansate și radar cu antenă activă scanată electronic (AESA), potrivit The Telegraph.

Acesta este cel mai recent efort al Vietnamului de a-și consolida capacitățile militare, în contextul în care încearcă să contracareze amenințarea tot mai mare reprezentată de China, în special în ceea ce privește insulele disputate din Marea Chinei de Sud.

Experții spun că nava va fi "un veritabil vânător de submarine". Majoritatea armelor și tehnologiilor de la bord vor fi produse pe plan intern, de compania de stat Viettel Military Industry and Telecoms Group și de fabrici aflate sub controlul Ministerului Apărării.

Noua navă de război va fi construită la șantierul naval Song Thu din orașul de coastă Da Nang și este de așteptat să fie finalizată în trei ani. Un model a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat marți, fiind echipat cu senzori radar de simulare, un heliport și un tun de bord.

Vietnamul și China – precum și Filipinele, Taiwanul, Malaezia și Brunei – revendică multe dintre aceleași formațiuni insulare din arhipelagurile Paracel și Spratly.

Insulele Paracel se află aproximativ la aceeași distanță de coastele Vietnamului și Chinei, în timp ce Insulele Spratly sunt mai la sud și mai aproape de Filipine.

Politica în Marea Chinei de Sud

Hanoi revendică multe dintre aceleași formațiuni ca Beijingul, iar cele două țări s-au confruntat în mod repetat de-a lungul anilor, făcându-și reciproc acuzații de încălcări ale drepturilor. Deși unele dintre tensiuni s-au redus – China contribuind la salvarea unei nave cargo vietnameze scufundate la sfârșitul lunii iulie – Hanoi rămâne în stare de alertă.

La fel ca în Filipine, care intră în mod regulat în conflicte cu China din cauza apelor teritoriale, pescarii vietnamezi au acuzat China că le-a lovit și chiar scufundat navele.

Vietnamul a acuzat, de asemenea, China că a desfășurat mai multe patrule în jurul insulelor aflate sub controlul său în Marea Chinei de Sud, pe care Hanoi o numește Marea de Est.

În octombrie anul trecut, trei nave de patrulare au plecat de la una dintre bazele Chinei de pe Mischief Reef, în arhipelagul Spratly, și au înconjurat mai multe formațiuni din apropiere, inclusiv unele unde Vietnamul și-a construit instalații.

În timp ce China construiește de mai bine de un deceniu insule artificiale în Marea Chinei de Sud și este de departe cel mai mare constructor, Vietnamul și-a extins și el propriile teritorii artificiale.

Va fi cea mai mare și mai avansată navă construită vreodată de Vietnam

Potrivit Center for Strategic and International Studies, cu sediul în SUA, Vietnamul construise până în martie peste 2.200 de acri de teren artificial în Marea Chinei de Sud, față de aproape 4.000 de acri construiți de China.

Până în iunie, Vietnamul construise 27 de amplasamente pe cel puțin 18 recife din Insulele Spratly, potrivit Radio Free Asia.

Pe baza imaginilor din satelit, multe dintre aceste amplasamente par să fi fost militarizate, găzduind porturi, piste de aterizare și sisteme de comunicații menite să permită monitorizarea mai atentă a activităților chineze.

Cel mai mare avanpost al Vietnamului din Marea Chinei de Sud, situat în partea sudică a arhipelagului Spratly, este Barque Canada Reef. Acesta dispune de o pistă lungă, care este în prezent extinsă până la 13.000 de picioare, precum și de un far de navigație instalat recent.

Vietnamul și-a extins, de asemenea, tehnologia de rachete în ultimii ani, încercând să-și reducă dependența de Rusia, care a fost în mod tradițional principalul său furnizor de armament.